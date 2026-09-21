Varenna Festival. Chiesa gremita per Noemi Cappi e l’Italian Academy Chamber Orchestra

Il programma della serata ha attraversato il grande repertorio classico con musiche di Chopin, Rossini e Mozart
Prosegue la settima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Varenna, accompagnata da una nuova risposta positiva del pubblico
VARENNA – Una chiesa gremita e gli applausi del pubblico hanno accompagnato un nuovo appuntamento della VII edizione del Varenna Festival, la manifestazione promossa dal Comune di Varenna che ha portato sul palco la Italian Academy Chamber Orchestra, la pianista Noemi Cappi e il maestro Maurizio Colasanti.
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