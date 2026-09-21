Varenna Festival. Chiesa gremita per Noemi Cappi e l’Italian Academy Chamber Orchestra

Al centro della serata un programma dedicato a tre grandi autori del repertorio classico: Fryderyk Chopin, Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Un percorso musicale affidato all’orchestra e alla direzione di Colasanti, con Cappi protagonista al pianoforte.

La pianista si è misurata con il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di Chopin, proposto nella versione per pianoforte e orchestra d’archi. Un’esecuzione caratterizzata da sensibilità interpretativa e fraseggi capaci di catalizzare l’attenzione della sala, accolta con apprezzamento dal pubblico presente.

Il programma è proseguito con la “Sonata a quattro n. 1 in Sol maggiore” di Rossini, per poi lasciare spazio a una delle composizioni più celebri di Mozart, “Eine kleine Nachtmusik” K. 525, eseguita nei quattro movimenti previsti.

A dirigere la Italian Academy Chamber Orchestra è stato il maestro Maurizio Colasanti, direttore d’orchestra, compositore e docente universitario con una lunga esperienza internazionale. Nel corso della sua attività ha diretto in importanti istituzioni e sale internazionali, collaborando con orchestre, registi e solisti di fama mondiale.

Per Noemi Cappi l’appuntamento di Varenna ha rappresentato un’altra tappa del percorso artistico iniziato all’Istituto Civico Musicale di Dongo e proseguito al Conservatorio di Como, dove ha conseguito la laurea in Pianoforte. All’attività concertistica affianca quella didattica proprio all’Istituto Civico Musicale di Dongo, del quale dal 2023 è coordinatrice artistica.

A segnare la serata è stata anche la partecipazione del pubblico, che ha riempito la chiesa e accompagnato le esecuzioni con i propri applausi. Una presenza che rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione per gli organizzatori e conferma l’interesse raccolto dagli appuntamenti proposti dal Varenna Festival.

La manifestazione prosegue così il proprio percorso nella sua settima edizione, portando nel cuore di Varenna interpreti e programmi dedicati alla musica dal vivo.