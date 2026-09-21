Varenna Festival. Chiesa gremita per Noemi Cappi e l’Italian Academy Chamber Orchestra

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Il programma della serata ha attraversato il grande repertorio classico con musiche di Chopin, Rossini e Mozart

Prosegue la settima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Varenna, accompagnata da una nuova risposta positiva del pubblico

VARENNA – Una chiesa gremita e gli applausi del pubblico hanno accompagnato un nuovo appuntamento della VII edizione del Varenna Festival, la manifestazione promossa dal Comune di Varenna che ha portato sul palco la Italian Academy Chamber Orchestra, la pianista Noemi Cappi e il maestro Maurizio Colasanti.

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Al centro della serata un programma dedicato a tre grandi autori del repertorio classico: Fryderyk Chopin, Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Un percorso musicale affidato all’orchestra e alla direzione di Colasanti, con Cappi protagonista al pianoforte.

La pianista si è misurata con il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 2” di Chopin, proposto nella versione per pianoforte e orchestra d’archi. Un’esecuzione caratterizzata da sensibilità interpretativa e fraseggi capaci di catalizzare l’attenzione della sala, accolta con apprezzamento dal pubblico presente.

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Il programma è proseguito con la “Sonata a quattro n. 1 in Sol maggiore” di Rossini, per poi lasciare spazio a una delle composizioni più celebri di Mozart, “Eine kleine Nachtmusik” K. 525, eseguita nei quattro movimenti previsti.

A dirigere la Italian Academy Chamber Orchestra è stato il maestro Maurizio Colasanti, direttore d’orchestra, compositore e docente universitario con una lunga esperienza internazionale. Nel corso della sua attività ha diretto in importanti istituzioni e sale internazionali, collaborando con orchestre, registi e solisti di fama mondiale.

Per Noemi Cappi l’appuntamento di Varenna ha rappresentato un’altra tappa del percorso artistico iniziato all’Istituto Civico Musicale di Dongo e proseguito al Conservatorio di Como, dove ha conseguito la laurea in Pianoforte. All’attività concertistica affianca quella didattica proprio all’Istituto Civico Musicale di Dongo, del quale dal 2023 è coordinatrice artistica.

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A segnare la serata è stata anche la partecipazione del pubblico, che ha riempito la chiesa e accompagnato le esecuzioni con i propri applausi. Una presenza che rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione per gli organizzatori e conferma l’interesse raccolto dagli appuntamenti proposti dal Varenna Festival.

La manifestazione prosegue così il proprio percorso nella sua settima edizione, portando nel cuore di Varenna interpreti e programmi dedicati alla musica dal vivo.

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