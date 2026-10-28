Villa Gomes, aperte le iscrizioni per il corso di storia della musica

Gli incontri saranno tenuti, anche quest’anno, dal musicologo Angelo Rusconi

La proposta del civico istituto Musicale “Giuseppe Zelioli”

LECCO – Il civico istituto Musicale “Giuseppe Zelioli” propone, anche quest’anno, un corso di storia della musica aperto a tutti. Si tratta di un ciclo triennale, articolato in dieci lezioni, realizzato con il supporto di strumenti multimediali e tenuto dal musicologo Angelo Rusconi.

“La musica è un importante patrimonio culturale e il nostro civico istituto musicale offre a tutti gli appassionati l’opportunità di approfondirne la storia e le origini, dal Medioevo fino alla musica del Novecento – rimarca l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega -. Il corso offre un prezioso percorso di scoperta e arricchimento culturale, guidato da un professionista come il musicologo Angelo Rusconi, che ringrazio anche per la cura nella costruzione del programma”.

Gli incontri si svolgono lunedì (I corso), martedì (III corso, annualità B) e mercoledì (II corso) alle 18.30, a partire rispettivamente dal 9, 10 e 11 novembre. Ogni partecipante può scegliere liberamente a quale ciclo di incontri partecipare, in presenza oppure da remoto. Il lunedì è dedicato all’epoca più antica, dal Medioevo a Bach, con approfondimenti sul canto gregoriano, la poesia cantata medievale e la grande polifonia rinascimentale. Il martedì si focalizza sulla musica che dal tardo Romanticismo arriva alle rivoluzioni del Novecento. Infine, il mercoledì, è di scena il periodo classico per antonomasia della musica occidentale: l’epoca di Mozart e Beethoven e i primi autori romantici come Schubert, Chopin, Schumann, oltre che l’opera dalle origini al Romanticismo di Bellini, Donizetti e Verdi.

La quota di iscrizione è di 90 euro. Per maggiori informazioni rivolgersi all’istituto Zelioli via telefono allo 0341 422782 (dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18), oppure per email a info@civicalecco.org.