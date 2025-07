Villa Gomes. Successo per il Modern Music Summer Camp

Cinque giorni di musica, creatività e formazione per 44 giovani

MAGGIANICO – Grande soddisfazione per il concerto conclusivo del “Modern Music Summer Camp”, che ha coronato i cinque giorni di festival e formazione musicale (23-27 giugno) organizzati dal Civico Istituto Musicale Zelioli, giunto al suo quarantesimo anno di attività.

Ben 44 bambini e ragazzi dagli otto anni in su, non solo allievi della scuola, ma provenienti da tutto il territorio provinciale, hanno animato con suoni, strumenti e voci dell’arte musicale contemporanea l’antica dimora che fu del compositore Antonio Carlos Gomes.

Un’iniziativa sicuramente intensa e dal carattere vivace, coordinata dai docenti Luca Bonsanto, Aron Corti, Elena Mapelli, Sebastiano Mazzoleni e Roberto Panzeri, con il prezioso supporto della segreteria dell’Istituto, che ha curato l’allestimento e l’accoglienza.

Tastiere, chitarre, bassi, batterie e voci hanno fatto risuonare per cinque giorni “Villa Brasilia”, riportando in vita l’atmosfera musicale della Maggianico di fine Ottocento, quando il paese era meta privilegiata di villeggiatura e fucina di sperimentazioni artistiche per grandi maestri come Gomes, Ponchielli, Mascagni e persino Puccini.

L’evento conclusivo, il concerto di venerdì 27 giugno nel parco della villa, ha richiamato un pubblico numeroso, che ha potuto apprezzare non solo l’alto livello delle esibizioni, ma anche il clima sereno e complice creatosi tra allievi e docenti. “Del resto, è proprio dal divertimento genuino che può nascere la buona musica” concludono gli organizzatori.