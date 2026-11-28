Indagini stratigrafiche per la progettazione degli allestimenti degli spazi

Incarico è stato affidato allo studio di restauro Battaglia

LECCO – Prosegue il percorso verso il completamento del Museo Manzoniano di Lecco. Il Comune ha affidato l’esecuzione di indagini stratigrafiche necessarie alla progettazione degli allestimenti degli spazi al primo piano del corpo nobile di Villa Manzoni.

L’incarico è stato assegnato allo studio di restauro di Federica Battaglia, con sede a Presezzo, per un importo complessivo di 7.320 euro, di cui 6.000 euro per il servizio e 1.320 euro di Iva.

Le indagini sono necessarie per approfondire gli aspetti conservativi delle superfici intonacate delle pareti dei locali interessati dall’intervento. Si tratta di un passaggio preliminare alla corretta redazione del progetto, che dovrà tenere conto delle caratteristiche e delle condizioni delle superfici di un edificio storico sottoposto a tutela.

Un investimento da oltre un milione di euro

L’intervento complessivo di riqualificazione e allestimento degli spazi al primo piano di Villa Manzoni prevede un investimento stimato in 1 milione e 58 mila euro. Il finanziamento è articolato su più annualità: 180 mila euro nel 2026, coperti con avanzo libero e permessi di costruire, 678 mila euro nel 2027 e 200 mila euro nel 2028, questi ultimi finanziati attraverso il contributo regionale “Emblematico Maggiore”.

La progettazione è stata affidata a fine ottobre a un raggruppamento di professionisti guidato dallo studio lecchese Negri Pagano Ripamonti architetti associati. Ne fanno parte anche Andrea Bonfanti Ingegneria e Architettura, STC Progetti, lo studio di restauro di Federica Battaglia e l’architetto Elisa Colombo. L’incarico, del valore di quasi 100 mila euro, prevede la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica entro la primavera del 2027. I progettisti dovranno sviluppare il nuovo percorso museale seguendo le indicazioni del comitato scientifico che ha elaborato le linee guida per il futuro allestimento. Tra gli obiettivi figurano l’introduzione di strumenti multimediali, una maggiore attenzione all’accessibilità e la valorizzazione del rapporto tra Alessandro Manzoni e la lingua italiana.

L’ampliamento si inserisce nel progetto Lu.C.I.A. – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Il contributo complessivo di 1,8 milioni di euro destinato al progetto riguarda diverse iniziative culturali e una parte sarà dedicata al museo.

L’obiettivo è estendere il Museo Manzoniano anche al piano nobile, arricchendo l’offerta espositiva e rendendo Villa Manzoni un luogo sempre più centrale per la valorizzazione della figura dello scrittore e del patrimonio culturale lecchese. Le indagini stratigrafiche rappresentano dunque uno dei primi passaggi operativi per definire un progetto rispettoso delle caratteristiche storiche e conservative della villa.