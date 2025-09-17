Ville Aperte in Brianza. Alla scoperta dei luoghi del Beato Serafino

Itinerari, visite guidate e laboratori per scoprire il fascino dei luoghi del Beato Serafino

La prima iniziativa si svolgerà domenica 21 settembre

LECCO – Torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza, che si svolgerà nei weekend dal 20 settembre al 5 ottobre, offrendo un’occasione unica per scoprire oltre 200 capolavori tra ville, dimore storiche e siti culturali distribuiti in cinque province della Lombardia, con un ricco programma di itinerari tematici, visite guidate, eventi, progetti speciali e iniziative all’insegna dell’inclusività.

Per il sesto anno consecutivo, nell’ambito della manifestazione, sarà possibile visitare a Lecco i luoghi del Beato Serafino Morazzone, nel rione di Chiuso. La parrocchia di Chiuso, in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone, propone un ricco programma di iniziative, tutte a ingresso gratuito, con possibilità di offerta libera.

Domenica 21 settembre e domenica 5 ottobre si terrà l’itinerario a piedi “Il buon curato di Chiuso e l’Innominato”, con ritrovo alle ore 15 presso la statua del Beato Serafino. Durante una piacevole passeggiata nel borgo di Chiuso, i partecipanti visiteranno il Museo del Beato Serafino, la casa del sarto e la chiesa di San Giovanni Battista, impreziosita da splendidi affreschi del Quattrocento.

Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, alle ore 15:30, è in programma una visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta anche come chiesa del Beato Serafino. Il nome è un omaggio a don Serafino Morazzone, sacerdote che qui officiò per molti anni e vi fu sepolto. Beatificato nel 2011, il Beato Serafino è una figura centrale nella storia del borgo. L’edificio, a navata unica con facciata a capanna, conserva elementi architettonici di origine romanica, mentre gli affreschi quattrocenteschi del presbiterio, di notevole valore artistico, richiamano le influenze di Foppa e Mantegna.

Inoltre, domenica 28 settembre, alle ore 15, i volontari proporranno una visita al museo del Beato Serafino pensata per le famiglie, con un laboratorio creativo finale dedicato ai più piccoli. I bambini potranno realizzare una fragola 3D da portare a casa come ricordo del miracolo più celebre attribuito a don Serafino: il miracolo delle fragole.

Il museo del Beato Serafino si trova nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio in cui don Serafino Morazzone visse per 49 anni (1747–1822). Al suo interno sono custodite preziose testimonianze sulla vita del sacerdote, sui suoi legami con Alessandro Manzoni e sulla profonda venerazione che ha accompagnato questa figura esemplare del clero ambrosiano.

Le iscrizioni per le visite si raccolgono online sul sito https://www.villeaperte.info/it/ selezionando tra le località Lecco (frazione Chiuso).