Ville Aperte in Brianza chiude l’edizione autunnale con numeri record

Grande successo per la 23ª edizione della rassegna culturale. La Provincia di Lecco protagonista con oltre 30 siti

Villa Monastero supera quota 10mila ingressi in tre weekend

LECCO – Si è conclusa con un bilancio più che positivo l’edizione autunnale 2025 di Ville aperte in Brianza, la storica iniziativa che da oltre vent’anni valorizza il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico delle province lombarde.

Anche quest’anno la Provincia di Lecco ha partecipato con un ampio ventaglio di luoghi della cultura, trovando in Villa Monastero di Varenna il suo fiore all’occhiello: nei tre fine settimana di apertura – 20-21 settembre, 27-28 settembre e 4-5 ottobre – la dimora storica ha infatti accolto oltre 10.000 visitatori, confermandosi tra le destinazioni più amate della rassegna.

L’affluenza straordinaria premia il lavoro di valorizzazione della Casa Museo e del Giardino botanico, sempre più riconosciuti come luoghi di cultura, bellezza e accoglienza. L’interesse costante del pubblico testimonia la capacità di Villa Monastero di attrarre visitatori locali, nazionali e internazionali.

Tutti i numeri della partecipazione lecchese

Ben oltre 30 siti della Provincia di Lecco hanno aderito alla manifestazione, con risultati significativi per molte realtà, dalle ville storiche ai musei, passando per chiese, eremi e palazzi.

Ecco il dettaglio dei visitatori registrati:

Abbadia Lariana – Civico Museo Setificio Monti: 172

Barzanò – Canonica San Salvatore: 129

Bosisio Parini – Villa Bordone “La Rocchetta”: 134

Calco – Villa Moriggia Castelfranchi: 40

Casatenovo – Villa Mapelli Mozzi: 37 Chiesa di Santa Margherita: 23 Villa Greppi di Bussero (già Villa Casati): 40

Civate – Complesso romanico San Pietro al Monte: 205 Casa del Pellegrino: 56 Complesso di San Calocero – Casa del Cieco: 83

Colle Brianza – Eremo San Genesio: 116

Ello – Villa Amman: 60

Galbiate – Villa Bertarelli: 71 MAB: 30 MEAB: 47

Garbagnate Monastero – Casa Micanzi: 295 Chiesa SS. Nazario e Celso: 110 Palazzo Boselli: 152 Chiesa di San Martino: 175

Garlate – Civico Museo della Seta Abegg: 157

Imbersago – Traghetto di Leonardo: 215

Lecco (Chiuso) – Museo del Beato Serafino Morazzone: 2 Chiesa di San Giovanni Battista: 15

Merate – Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi: 402 Convento di Sabbioncello: 47 Villa Confalonieri: 99 Villa Calchi: 112 Fondazione Giuseppe Mozzanica: 70

Missaglia – Villa Sormani Marzorati Uva: 502

Monticello Brianza – Villa Greppi: 50

Oggiono – Chiesa Lazzaretto: 32 Chiesa di San Lorenzo: 36 Chiesa di Sant’Agata: 38 Villa Sironi: 123

Olgiate Molgora – Villa Sommi Picenardi: 150

Osnago – Casa Bonanomi: 97

Robbiate – Palazzo Bassi Brugnatelli: 70

Sirtori – Villa Besana: 60

Valmadrera – Villa Gavazzi: 95 Orto Botanico “Riccardo Villa” e Centro Culturale Fatebenefratelli: 117

Verderio – Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano: 6

I numeri confermano il valore di Ville aperte in Brianza come motore di promozione culturale e turistica. Per il territorio lecchese, la rassegna rappresenta un’occasione unica per aprire al pubblico luoghi spesso poco accessibili, stimolando curiosità e partecipazione.