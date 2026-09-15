Ville Aperte, tornano le gite alla scoperta dei luoghi del Beato Serafino

Ecco il programma delle visite guidate

LECCO – Nei week end dal 19 settembre al 4 ottobre torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza che offre l’eccezionale opportunità di visitare oltre 200 capolavori in 5 province della Lombardia, tra itinerari speciali, visite guidate, eventi e progetti speciali.

Per il settimo anno a Lecco si potranno visitare, all’interno della manifestazione, i luoghi del Beato Serafino Morazzone a Chiuso.

La parrocchia di Chiuso in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone propone tante iniziative, tutte a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta libera.

Domenica 20 settembre e sabato 26 settembre alle ore 15.30 i volontari proporranno una visita guidata al museo del Beato Serafino

Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano. Alessandro Manzoni era amico personale di don Serafino e per rendergli omaggio ha scelto di ambientare proprio nella sua canonica, oggi museo, una delle scene più memorabili dei Promessi sposi: la conversione dell’Innominato.

Domenica 4 ottobre si terrà l’ itinerario a piedi “Il buon curato di Chiuso e l’Innominato” con ritrovo alle ore 15.00 presso alla statua del Beato Serafino.

Si visiteranno in una piacevole passeggiata nel borgo di Chiuso il museo del Beato Serafino, la casa del sarto e la chiesa di S. Giovanni Battista, di origine romanica con preziosi affreschi del ‘400

Le iscrizioni per le visite si raccolgono online sul sito https://www.villeaperte.info/it/ selezionando tra le località Lecco (frazione Chiuso).