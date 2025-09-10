“Vivere, non vivacchiare”: a Lecco una mostra su Santo Pier Giorgio Frassati

Dal 13 settembre presso la Parrocchia San Francesco

LECCO – In occasione della Canonizzazione del Beato Pier Giorgio Frassati, avvenuta domenica scorsa in San Pietro a Roma, la Società di San Vincenzo De Paoli ha realizzato una mostra itinerante che toccherà anche Lecco. La mostra sarà infatti esposta sabato e domenica prossimi presso la Parrocchia San Francesco dei frati cappuccini, durante la festa dell’oratorio.

L’esposizione comprende 8 pannelli che raccontano episodi significativi della vita di Pier Giorgio, attraverso aneddoti, testimonianze originali e documenti inediti.

Da sabato 13 settembre la mostra sarà visionabile in fondo alla chiesa non durante le celebrazioni eucaristiche o, in caso di bel tempo, all’esterno in Piazza Cappuccini.

“Sarà l’occasione per conoscere un giovane Santo di grande carisma che, facendosi povero tra i poveri, ha dedicato la sua vita ai più bisognosi, sia in forma privata che attraverso le attività delle Conferenze di San Vincenzo” fanno sapere i promotori.

Sarà possibile partecipare a visite guidate nei seguenti orari: sabato 13 settembre ore 10.00, 15.00 e 17.00; domenica 14 settembre ore 9.00 e 17.00