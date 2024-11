Wodaabe, il documentario di Yuri Palma selezionato da altri due festival internazionali

Il lavoro parteciperà nel 2025 al The Archaeology Channel International Film Festival in Oregon

A dicembre, invece, sarà al festival “ALL – Paesaggi, visioni, popoli in viaggio”

LECCO – Il documentario “Wodaabe, Herdsmen at Sunset”, è stato selezionato da altri due festival internazionali. Dopo la partecipazione del lavoro del regista lecchese Yuri Palma al RAM festival di Rovereto, nel 2025 il documentario sul popolo Wodaabe e le sue tradizioni, per gli antropologi le più antiche del pianeta ancora sopravvissute, sarà presentato in Oregon (USA), al The Archaeology Channel International Film Festival.

Prima , però, il film sarà al festival “ALL – Paesaggi, visioni, popoli in viaggio”, promosso dalla “Soprintendenza per Beni Culturali e Ambientali di Agrigento” e dal “Parco Archeologico della Valle dei Templi”, organizzato da RAM film festival, nell’ambito delle iniziative legate ad Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Si tratta di un evento diffuso, che si terrà dal 16 al 19 dicembre 2024 in tre diverse località e nello specifico: Agrigento, al Palacongressi; Licata, presso il Museo Archeologico della Badia/Teatro Re Grillo e Lampedusa presso l’aula magna del liceo Majorana.

Continua le soddisfazione per il regista lecchese che vedere così riconosciuto un lavoro che ha richiesti molto impegno, ricordiamo che il documentario è stato girato in Ciad nel 2022 in condizioni molto difficili.