Lecco, dal 14 settembre al 4 ottobre torna il festival Immagimondo

Ricco programma per il festival targato Les Cultures

Iniziative non solo a Lecco ma anche Civate e Mandello

LECCO – Un appuntamento atteso e divenuta oramai tradizione: è il festival di viaggi, luoghi e culture Immagimondo, quest’anno giunto alla sua 22^esima edizione, che si svolgerà dal 14 settembre al 4 ottobre coinvolgendo non solo la città di Lecco ma anche i comuni di Civate e Mandello.

L’edizione 2019 del Festival è stata presentata questa mattina, mercoledì, a Palazzo Paure alla presenza dei suoi organizzatori, l’associazione Les Cultures, l’assessore alla Cultura di Lecco Simona Piazza e i sindaci di Civate, Angelo Isella, e Mandello, Riccardo Fasoli

“Immagimondo è un festival che parla di turismo sostenibile, culture altre, incontri con la storia, i popoli e le persone di altri territori, con l’obiettivo di aprire un dialogo di conoscenza e favorire lo scambio e la crescita – ha dichiarato l’assessore Piazza – un’importante collaborazione, quella che prosegue da anni con l’associazione Les Cultures e che si è ampliata nel tempo. L’associazione ha creato una rete di realtà che promuovono al di fuori delle nostre città, le nostre tradizioni e la nostra cultura, nonché il nostro territorio ed è capace di convogliare a Lecco viaggiatori da tutto il mondo e persone che portano con loro un bagaglio di esperienza e di conoscenza di culture differenti”.

A presentare la 22^ edizione il presidente di Les Cultures Giorgio Redaelli: “Quest’anno abbiamo pensato di ‘estendere’ Immagimondo fuori città, nei comuni di Civate e Mandello che ospiteranno alcuni importanti appuntamenti. Riteniamo che questo festival sia oramai occasione consolidata di evidenziare le bellezze del nostro territorio, sempre con un occhio di riguardo a tematiche sensibili e attuali quali quella dell’immigrazione”.

E’ stata la coordinatrice Silvia Tantardini ad entrare invece nel merito dei contenuti di Immagimondo che verrà inaugurato il prossimo sabato, 14 settembre, alla Torre Viscontea con il reportage fotografico dedicato al genocidio in Rwanda avvenuto 25 anni fa: “Per l’occasione – ha spiegato Tantardini – sarà presente anche l’Ambasciatore della Repubblica del Rwanda. La mostra, dal titolo “Rwanda, 100 more days” è stata realizzata da Giovanni Mereghetti”.

A Civate durante il weekend del 21-22 settembre, ci saranno “I Viaggi dell’Anima – racconti di viaggio al ritmo dei propri passi”, presso il Complesso di San Calocero. Andrea Mattei porterà da Bari a Matera lungo il Cammino Materano. Le storie di cammini e camminatori di Natalino Russo faranno scoprire come l’Italia sia un lungo sentiero che Barbara Cassioli ha percorso da Livergnano a Lampedusa senza soldi alla ricerca di comunità intenzionali, di storie di cambiamento ed ispirazione”.

Spazio anche alla musica con “Butterfly Effect”, performance tra suono e parola in programma per venerdì 20 settembre. Un viaggio dove le suggestioni evocate dalla voce recitante di Simone Savogin (finalista a Italia’s Got Talent) si intrecciano con le sonorità delle musiche composte da Stefano Fumagalli.

Musica che accompagnerà il gran finale di Immagimondo, in programma a Mandello il 4 ottobre con un concerto di Taiko, i tamburi giapponesi.

E poi ancora incontri, conferenze, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche, eventi collaterali per un programma ricco di spunti e suggestioni che Les Cultures vorrebbe ‘estendere’ su tutto l’anno: “In primavera – ha fatto sapere Tantardini – ci piacerebbe proporre un approfondimento di Immagimondo con tema il viaggio al femminile. Questo è l’undicesimo anno che mi occupo del Festival e vederlo crescere anche in termini di collaborazioni è veramente appagante. Speriamo di poter continuare così!”.

Immagimondo ha anche la collaborazione di Confcommercio Lecco. “Ventidue edizioni di un festival non sono cosa da poco – ha commentato Peppino Ciresa in rappresentanza dell’associazione – vuol dire che dietro c’è un grandissimo lavoro e sacrificio. Quello che vi auguro è di non mollare, andate avanti, Lecco e il territorio hanno bisogno di stimoli come questi”.

Il programma completo di Immagimondo è consultabile al seguente link