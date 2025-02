Lecco. Domenica 9 febbraio il Concerto del Ricordo

Appuntamento ore 20.30 in sala Don Ticozzi

“L’esibizione dell’Ensemble Carlo Coccia ci offrirà l’opportunità di riflettere su un triste capitolo della nostra storia”

LECCO – Il Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco, organizza il “Concerto del Ricordo 2025”, un evento che si inserisce nella rassegna culturale “Il Teatro della Società è in città” e fa parte del filone “Un Teatro di Libertà”, che propone appuntamenti istituzionali a ingresso libero, sia di carattere musicale che teatrale.

Il Concerto del Ricordo è promosso in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 con l’obiettivo di preservare e rinnovare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda legata al confine orientale.

La vicesindaca di Lecco e assessora alla Cultura, Simona Piazza, commenta: “In occasione del Giorno del Ricordo, insieme alla Provincia di Lecco, proponiamo per la nostra città una prima assoluta, ovvero l’esibizione dell’Ensemble Carlo Coccia, che ci offrirà l’opportunità di riflettere, attraverso il linguaggio universale della musica, su un triste capitolo della nostra storia. Per non dimenticare”.

Fulvio Luciani e Davide Agamennone, violinisti dell’Ensemble Carlo Coccia, eseguiranno cinque brani classici per archi: Concerto per violino e archi in re minore D45 di G. Tartini, Concerto in re minore per due violini e archi BWV 1043 di J. S. Bach, Concerto in la maggiore per archi F XI n. 4 di A. Vivaldi, Divertimento in re maggiore K 136 di W. A. Mozart e Crisantemi per archi di G. Puccini.

L’evento è in programma per domenica 9 febbraio alle ore 20:30 in sala Don Ticozzi.

L’ingresso è libero