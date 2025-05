“Lecco è… Arte”: il progetto della scuola “C. Battisti” per valorizzare l’arte del territorio

La mostra sarà aperta il 4 Giugno dalle 15.30 alle 19.30

Durante il percorso saranno offerti dei laboratori tematici a cura dei bambini

LECCO – La scuola primaria “Cesare Battisti” di Lecco è stata protagonista del progetto didattico “Lecco è… arte!“, un laboratorio incentrato sulla scoperta dei grandi maestri dell’arte provenienti dal territorio lecchese quali Giancarlo Vitali, Tino Stefanoni, Orlando Sora, Ennio Morlotti e Alfredo Chiappori.

Il progetto, che culminerà con l’esposizione che si terrà presso la Scuola Mercoledì 4 Giugno dalle 15.30 alle 19.30, ha coinvolto tutti gli alunni e le alunne della Scuola Primaria Cesare Battisti e i loro docenti in un percorso strutturato e condiviso con l’arteterapista Clara Paderno. Tale percorso si è snodato attraverso visite guidate, ore di didattica e ore laboratoriali dedicate alle differenti tecniche artistiche.

La mostra nasce da questo lavoro sinergico e si articolerà in un percorso espositivo volto a raccogliere le opere di tutti gli alunni liberamente ispirate alla maestria dei grandi artisti analizzati. Al fine di gestire il grande numero di opere prodotte e offrire all’osservatore la migliore esperienza possibile, la mostra è strutturata in cinque aree tematiche, una per ogni artista, dove sarà possibile ammirare il lavoro di studio e rielaborazione operato coscientemente dagli alunni e dalle alunne di ogni classe, attraverso le differenti competenze tecniche. In ogni area tematica saranno predisposti degli spazi laboratoriali in cui gli alunni guideranno chiunque lo desideri in un’esperienza artistica.

L’esposizione mira a valorizzare la ricchezza artistico-culturale del territorio lecchese e il prestigio degli artisti che l’hanno scelta come luogo del cuore nelle loro importanti carriere. L’accostamento visivo che nasce tra l’arte dei grandi maestri e l’arte prodotta dai bambini e dalle bambine è sempre ricchissimo di contenuti espressivi profondi, che meritano di essere evidenziati e condivisi.