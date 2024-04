Lecco. E’ tutto pronto per MusicalMente, concerto per l’autismo

Appuntamento sabato 5 aprile alle 21 al Cenacolo Francescano di Lecco

Il concerto benefico è stato organizzato per sostenere due importanti progetti

LECCO – Un grande appuntamento in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo quello in programma sabato 5 aprile (ore 21) al teatro Cenacolo Francescano di Lecco. Le associazioni “Illumina di blu – Valsassina”, Autismo Lecco Odv e Avis comunale di Lecco organizzano MusicalMente – Concerto per l’autismo.

Sul palco saliranno Maurizio Rastelletti (voce), Nando Bonini (ex chitarrista di Vasco Rossi), Marco Maggi (tastiere), Andy Ferrara (batteria), Mario Schmidt (basso) e Dario Galbusera (programming). Ospite speciale don Bruno Maggioni, parroco in Alta Valsassina, ospite di varie trasmissioni televisive e concorrente di The Voice Senior, famoso per le sue esibizioni che spesso coinvolgono i fedeli, suo cavallo di battaglia “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri. Proprio nei giorni scorsi don Bruno è stato ospite alla trasmissione “I fatti vostri” di Rai 2 dove ha promosso proprio la serata del prossimo 5 aprile.

Il concerto è organizzato per sostenere:

Progetto “Aba in classe” di “Illumina di blu – Valsassina” per la formazione di insegnanti ed educatori degli istituti comprensivi di Bellano e Premana

di “Illumina di blu – Valsassina” per la formazione di insegnanti ed educatori degli istituti comprensivi di Bellano e Premana Progetto “Autonomia” di “Autismo Lecco” per l’organizzazione di week-end con educatori, senza la presenza di famiglie, allo scopo di aumentare l’autonomia dei ragazzi.

Ricordiamo che la serata è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sostengono l’evento le aziende Praga costruzioni e ristrutturazioni edili; Rama Fluid; Airmatic; Star Lab e il Gruppo Alpini di Acquate.