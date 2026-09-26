Lecco. Festival Treccani, il racconto della seconda giornata

Da Blasco Pisapia e Topolino al centenario di Dario Fo, passando per la storia delle Fiamme Gialle e l’evoluzione del dialogo nella lingua italiana

Nel pomeriggio spazio a diritto, letteratura, Dop economy e ai prodotti del territorio. Alle 21 il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta

LECCO – Una mattinata tra fumetto, teatro, sport e lingua italiana, con un pomeriggio dedicato al diritto, alla letteratura e alle eccellenze del territorio, prima del gran finale musicale affidato all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. È il programma della seconda giornata del Festival Treccani della Lingua Italiana, che porta a Lecco una serie di appuntamenti dedicati alla cultura e al dialogo tra linguaggi diversi.

Ad aprire la giornata sono stati Dario Fo e Topolino, protagonisti di due laboratori pensati per avvicinare il pubblico, e in particolare i più giovani, alla lingua e alla creatività.

A partire dalle 10, la Sala Conferenze ha accolto l’appuntamento “Parola a Topolino”, un laboratorio di fumetto condotto da Blasco Pisapia, architetto, sceneggiatore e storico disegnatore ufficiale per Disney Italia e Panini Comics.

Pisapia ha realizzato numerose storie per le testate di Topolino dal 1998 ed è autore della monumentale Guida di Paperopoli e Topolinia. Alla sua attività di illustratore affianca oggi l’insegnamento del Character Design e dell’Arte del Fumetto presso importanti istituti e accademie italiane.

Alle 18 è invece in programma la conclusione di “Dario Fo ha cento anni”, laboratorio teatrale aperto al pubblico e inserito all’interno del Progetto Speciale MiC 2026, con il supporto dell’Associazione Teatro Due Roma. A guidare i lavori è Marco Lucchesi, regista teatrale e organizzatore di eventi culturali, con collaborazioni e docenze nell’ambito dell’Alta Formazione teatrale. Lucchesi è attualmente responsabile dei Progetti Triennali del MiC, il Ministero della Cultura, e dirige i laboratori di lettura ad alta voce per il progetto “Ti Leggo” della Treccani.

Sport e cultura a Palazzo delle Paure

Tra gli appuntamenti della mattinata, a Palazzo delle Paure, spazio anche allo sport con la presentazione del volume “Il gruppo sciatori Fiamme Gialle. 1925-2025”, pubblicato da Treccani per ripercorrere un secolo di storia del gruppo sportivo militare protagonista degli sport invernali italiani.

A raccontare questa storia sono stati gli atleti delle Fiamme Gialle Nadia Fanchini, Martina Valcepina e Andrea Giovannini.

Dal bronzo conquistato da Nones a Grenoble ai successi della “valanga azzurra” di Thoeni e Gross, fino alle vittorie più recenti di Kostner, Wierer e Goggia, la storia del gruppo sciatori delle Fiamme Gialle attraversa alcune delle pagine più importanti dello sport invernale italiano.

L’incontro è stato introdotto dal messaggio del sottosegretario ai Giovani e allo Sport di Regione Lombardia, Federica Picchi, che ha sottolineato l’importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni la memoria sportiva, fatta di preparazione, costanza, sacrificio, capacità di affrontare le difficoltà e lavoro di squadra.

A intervenire sono stati anche Arturo Montanelli, presidente dello Sci Club Lecco, il primo sci club civile nella graduatoria FISI, il colonnello Massimo Ghibaudo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e il tenente colonnello Marco Pantanella.

Montanelli ha ricordato il ruolo dello Sci Club nel “aiutare i bambini a dialogare con la montagna”, lasciando poi ai gruppi sportivi militari il compito di accompagnare gli atleti verso la professione sportiva.

Ghibaudo ha invece sottolineato come “dietro ogni vittoria ci sia lavoro e sacrificio”, mentre Pantanella ha ribadito come “dal 1925 lo spirito di servizio incontri l’agonismo nel gruppo sciatori delle Fiamme Gialle”.

I tre atleti hanno raccontato l’orgoglio di appartenere a una storia e a una tradizione così importanti, ricordando come il gruppo abbia saputo celebrare le vittorie ma anche sostenere gli sportivi nei momenti difficili che possono accompagnare una lunga carriera.

A illustrare il contenuto del volume è stata Isabella Mancini, comandante del gruppo presso la sede di Predazzo. Il libro propone una ricostruzione dei successi sportivi e una serie di ritratti degli atleti protagonisti, ma anche diversi “dietro le quinte” della vita del gruppo. Il racconto è accompagnato da un ricco apparato fotografico, selezionato da un archivio di oltre 77mila immagini.

Gli atleti delle Fiamme Gialle hanno inoltre incontrato i ragazzi delle scuole presenti al successivo appuntamento, ai quali hanno ricordato che “lo sport è importante, migliora la vita e insegna il rispetto di sé e dell’avversario”.

Il dialogo attraverso i grandi autori

La lingua italiana è stata invece al centro dell’incontro “In dialogo sui dialoghi”, con Valeria Della Valle, già professoressa alla Sapienza Università di Roma, Accademica della Crusca e dell’Arcadia, e Giuseppe Patota, professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Siena-Arezzo, Accademico della Crusca e socio nazionale dell’Accademia dell’Arcadia. Entrambi sono direttori del nuovo dizionario della lingua Treccani.

Al centro della conversazione il dialogo come forma letteraria autonoma, ma anche come elemento presente in numerose altre opere, seguendone l’evoluzione parallelamente a quella della lingua.

Attraverso i dialoghi di Cielo d’Alcamo, rappresentante della Scuola Siciliana, di Boccaccio nel Decameron, in particolare nella novella con protagonista Chichibio, di Pietro Bembo negli Asolani e nelle Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua, fino a Galileo Galilei e Cesare Pavese, Della Valle e Patota hanno mostrato come sia cambiata la lingua italiana e hanno affrontato le differenze tra lingua scritta e lingua parlata.

Lo stesso intervento è stato costruito come un dialogo tra i due protagonisti, mettendo in pratica il tema affrontato e mostrando come forma e contenuto, quando si armonizzano, possano moltiplicare il significato.

Il programma del pomeriggio

Il Festival prosegue alle 16.30 con “La lite e l’incontro: per una filosofia del dialogo nella giustizia”, appuntamento dedicato al rapporto tra dialogo e mondo del diritto.

A confrontarsi saranno Beatrice Zuffi, professoressa associata di Diritto Processuale Civile all’Università di Padova e autrice di monografie sull’arbitrato inglese e sull’azione di classe italiana, e Mario Ricciardi, professore di Filosofia del Diritto all’Università di Milano. Ricciardi è stato direttore della rivista “Il Mulino” dal 2018 al 2023 ed è oggi editorialista per “Il Manifesto”.

Alle 17.30 tornerà sul palco Valeria Della Valle, che presenterà il volume “Le parole dei romanzi”, dedicato al rapporto tra letteratura e lessico.

Alle 18.30 il focus si sposterà sulle eccellenze del territorio con la presentazione del volume “La filosofia della Dop economy”. A discuterne saranno Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e ideatore nel 2019 del neologismo “Dop economy”, successivamente entrato nel vocabolario Treccani, e Rocco Tolfa, giornalista, ex vicedirettore del Tg2, esperto sommelier e ideatore del programma Rai “Signori del Vino”.

Al termine dell’incontro, il pubblico potrà partecipare a una degustazione guidata di prodotti DOP e IGP del territorio, curata dai Consorzi di tutela.

La giornata si chiuderà alle 21, in Piazza XX Settembre, con il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

Nata nel 2004, l’Orchestra rappresenta il nucleo musicale dell’omonima Fondazione ed è protagonista della reinterpretazione in chiave contemporanea della musica tradizionale salentina, mettendo la pizzica in dialogo con linguaggi e generi differenti. Negli anni la formazione ha portato la musica salentina sui palcoscenici internazionali, partecipando recentemente anche all’Expo 2025 di Osaka.

Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono gratuiti e a ingresso libero.

Il Festival è organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Bper, Acinque, Confindustria Lecco e Sondrio, Camera di Commercio Como-Lecco, FNM, LineeLecco e Confcommercio Lecco, con il patrocinio di Fondazione Novatex.

La manifestazione si svolge inoltre in collaborazione con Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, Topolino e Panini Comics, Gruppi Sportivi Fiamme Gialle, Fondazione Notte della Taranta e Autocogliati. Media partner sono Rai Cultura e Rai Radio 3.

Info e programma completo su:

www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it

www.treccani.it/cultura