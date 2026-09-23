Lecco. “Fili d’acqua e d’ingegno”, il FAI racconta la storia della seta lecchese

Giovedì 24 settembre alle 18.30 all’Hangar Manzoni la conferenza con Barbara Cattaneo e Marta Grimoldi

Sabato 26 settembre alle 10.30 la visita guidata all’antica fabbrica ottocentesca di Abbadia Lariana, oggi sede del Museo Civico

LECCO – Un viaggio nella storia della seta lecchese, tra industria, architettura e memoria del lavoro, per riscoprire un patrimonio che ha contribuito a segnare lo sviluppo economico e sociale del territorio. Prende il via giovedì 24 settembre alle 18.30, all’Hangar Manzoni di Pescarenico, il ciclo di conferenze “Fili d’acqua e d’ingegno: eredità vive del nostro territorio”, promosso dalla Delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco.

Il primo appuntamento sarà dedicato all’industria della seta nel territorio lecchese, dalle sue origini fino al Novecento, e all’architettura del Setificio Monti di Abbadia Lariana, oggi sede del Museo Civico. Due prospettive attraverso le quali ripercorrere la storia serica del ramo lecchese del Lago di Como e il rapporto tra acqua, lavoro, industria, innovazione e architettura.

Ad aprire il percorso sarà Barbara Cattaneo, che ricostruirà la nascita e la diffusione dell’industria serica, soffermandosi su filande, setifici e innovazioni che hanno accompagnato una stagione importante per la crescita del territorio. Marta Grimoldi approfondirà invece il valore architettonico e storico del Setificio Monti, testimonianza di archeologia industriale nella quale si intrecciano tecnologia e memoria del lavoro.

La serata sarà così anche un’introduzione alla visita guidata in programma sabato 26 settembre alle 10.30 proprio al Setificio Monti, in via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Abbadia Lariana, sarà curato da Marta Grimoldi, già curatrice del Museo Civico Setificio Monti.

La visita permetterà di entrare nell’antica fabbrica ottocentesca, dove ambienti originali e macchinari conservano le tracce della produzione della seta. Un percorso che affonda le proprie radici in una storia iniziata secoli prima: dal Cinquecento la seta divenne infatti una delle protagoniste dell’economia lombarda, dalla coltivazione dei gelsi e dall’allevamento dei bachi fino alle fasi di filatura, torcitura e tessitura. Grimoldi accompagnerà i partecipanti alla scoperta del complesso, delle sue lavorazioni e delle testimonianze ancora presenti al suo interno.

Per la conferenza del 24 settembre non è richiesta la prenotazione e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con un contributo consigliato di 8 euro per gli iscritti FAI e 10 euro per i non iscritti. Al termine seguirà un aperitivo.

Per la visita del 26 settembre è invece necessaria la prenotazione attraverso il portale dedicato del FAI. Il contributo base è di 10 euro per gli iscritti FAI e 12 euro per i non iscritti.