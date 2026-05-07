Lecco Film Fest 2026, Velasco Vitali firma il manifesto ufficiale

L’artista rinnova la collaborazione con il festival: un’opera che interpreta il tema “Con tutte le sue creature”

Una riflessione sul rapporto tra uomo, natura e sguardo

LECCO – È ancora una volta l’artista Velasco Vitali a firmare il manifesto ufficiale del Lecco Film Fest, giunto alla sua settima edizione. Una collaborazione ormai consolidata che rinnova il dialogo tra arti visive e cinema, affidando all’immagine il compito di interpretare e anticipare il tema del festival.

Per l’edizione 2026, intitolata “Con tutte le sue creature”, il manifesto sviluppa una riflessione sul rapporto tra l’essere umano, il creato e lo sguardo che li attraversa, proponendo un’immagine densa e simbolica, sospesa tra osservazione e contemplazione.

“C’è un solo punto dove far convergere un’emozione o una preghiera: il centro del foglio. Ma si può anche immaginare che qualcuno – così arguto – irrompa sulla scena sbucando da un lato, per trafiggerci con lo sguardo, immobile come un amo lanciato a catturare la nostra attenzione. Chi è questa creatura che osserva la terra inerme, ne prende tutte le sfumature, i contorni, le pieghe, le curve, se ne incanta e le chiama per nome? È forse l’Io, il divino o il centro del mondo creato che si specchia in un turbine di acque e meraviglie terrestri, di cui è origine?”, afferma Velasco Vitali, descrivendo la genesi dell’opera.

Il manifesto si inserisce pienamente nel tema del festival, suggerendo una visione relazionale e inclusiva del reale, in cui ogni elemento del creato partecipa a un equilibrio più ampio e misterioso. Più che fornire risposte, l’opera apre interrogativi e invita lo spettatore a uno sguardo più attento e consapevole.

Il Lecco Film Fest conferma così la propria vocazione a intrecciare linguaggi diversi, affidando ancora una volta all’arte visiva il compito di amplificare e interpretare i contenuti della proposta culturale.