Lecco Film Fest, la settima edizione è da record: oltre 7mila presenze e un festival sempre più internazionale

Si chiude con numeri in crescita la settima edizione del Lecco Film Fest, dedicata al tema “Con tutte le sue creature”

L’appuntamento ora è fissato al 2027

LECCO – Oltre 7.000 presenze in quattro giorni, 29 eventi, 17 proiezioni, 40 ospiti tra attori, registi, giornalisti e protagonisti della cultura, oltre a tre percorsi formativi dedicati ai giovani. Sono i numeri con cui si è conclusa la settima edizione del Lecco Film Fest, promossa da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che dal 2 al 5 luglio ha trasformato la città in un punto di incontro tra cinema, cultura e riflessione.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Con tutte le sue creature”, scelto nell’ottavo centenario della morte di San Francesco, ha rappresentato un significativo salto di qualità per la manifestazione: più sedi, un programma più ricco, ospiti di primo piano del panorama cinematografico e culturale italiano e internazionale e una partecipazione di pubblico in costante crescita.

Per quattro giorni le piazze, i teatri e le sale di Lecco si sono animate con incontri, proiezioni e momenti di confronto, richiamando non solo appassionati di cinema, ma anche un pubblico interessato ad approfondire temi culturali e sociali attraverso il dialogo con registi, attori, scrittori e giornalisti.

“Il bilancio di questa settima edizione è assolutamente positivo – commenta Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio –. È stato un successo sia dal punto di vista dell’offerta artistica, ancora più ricca rispetto agli anni precedenti, sia per la partecipazione del pubblico. Ma l’aspetto che più ci rende soddisfatti è il rapporto sempre più stretto tra il festival e il territorio. È proprio questa crescita condivisa la ragione che ci ha spinto, sette anni fa, a promuovere il Lecco Film Fest”.

Anche monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore artistico del festival, guarda già alla prossima edizione. “Il criterio principale con cui misuriamo il successo del festival resta la risposta del pubblico. Quest’anno gli appuntamenti sono aumentati e tutte le sedi hanno registrato una crescita costante degli spettatori. È il frutto del lavoro dei volontari, dello staff, della Fondazione e di Confindustria Lecco e Sondrio. Il festival finisce, ma il suo compito è lasciare uno sguardo nuovo con cui affrontare la vita quotidiana”.

Ospiti, cinema e grandi incontri

L’apertura al Teatro della Società ha segnato fin da subito il livello dell’edizione 2026, conclusasi nello stesso teatro con l’omaggio al regista francese Stéphane Brizé e la cerimonia finale del Nuovi Talenti Lab.

Il Cinema Nuovo Aquilone ha ospitato un fitto calendario di proiezioni, dagli episodi della serie Portobello di Marco Bellocchio ai film Rosso Volante, L’ottavo giorno, Agnus Dei, La bolla delle acque matte e Quasi Grazia.

In Piazza XX Settembre si sono alternati incontri con numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’informazione, tra cui Giorgio Pasotti, Alba Rohrwacher, Aurora Giovinazzo, Olivia Musini, Gianni Riotta, Elisa Anzaldo, Luciano Fontana, Daniele Bellasio, Francesca Fialdini, Benedetta Cimatti, i genitori di Sammy Basso, Francesco Patierno, Marco Galbiati, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

I Premi Lucia

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 la consegna del Premio Lucia, riconoscimento dedicato allo sguardo femminile nel cinema e intitolato alla protagonista dei Promessi Sposi.

Il premio è stato assegnato all’attrice Alba Rohrwacher, alla produttrice Olivia Musini e alla regista Anna Di Francisca, premiata dopo la proiezione del film La bolla delle acque matte.

Un festival che coinvolge tutto il territorio

L’edizione 2026 ha ampliato i propri confini anche oltre la città di Lecco.

A Malgrate, all’Hotel Promessi Sposi, si è svolto un confronto dedicato al rapporto tra cinema, cultura, turismo e territorio, mentre al Lido di Varenna oltre 200 persone hanno assistito alla proiezione del capolavoro Metropolis di Fritz Lang con la sonorizzazione dal vivo di Davide “Boosta” Dileo.

Il tema dell’edizione, dedicato a San Francesco, è stato approfondito anche attraverso l’opera manifesto realizzata da Velasco Vitali, la cerimonia inaugurale e la proiezione di Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini al Cenacolo Francescano.

Grande partecipazione anche agli appuntamenti serali di Piazza Garibaldi, dalla presentazione della serie Portobello con Lino Musella e Fausto Russo Alesi, allo spettacolo Don Chisciotte con Alessio Boni, fino alla serata con Pif, che ha registrato il tutto esaurito.

L’internazionalizzazione e lo sguardo ai giovani

Uno degli elementi distintivi dell’edizione appena conclusa è stata la presenza del regista francese Stéphane Brizé, protagonista di un percorso di approfondimento dedicato alla sua filmografia con proiezioni, incontri e una masterclass. Un percorso culminato con il riconoscimento consegnatogli dal sindaco di Lecco Filippo Boscagli durante la serata conclusiva.

Accanto al programma principale hanno trovato spazio anche i tre percorsi formativi che caratterizzano il festival: Opera Prima, dedicato agli studenti delle scuole superiori; Nuovi Talenti Lab, rivolto a registi e registe under 35 e sostenuto dal Ministero della Cultura e da SIAE nell’ambito del progetto “Per Chi Crea”; e Sguardi in Formazione, destinato ai giovani tra i 15 e i 35 anni.

La settima edizione conferma così la crescita del Lecco Film Fest, sempre più capace di attrarre protagonisti del cinema e della cultura e di consolidare il proprio legame con il territorio. Un percorso che, sottolineano gli organizzatori, proseguirà anche in futuro grazie al contributo di istituzioni, imprese, volontari e pubblico.

L’appuntamento è ora fissato al 2027, quando il sipario si alzerà sull’ottava edizione del Lecco Film Fest.