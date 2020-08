Lecco. Giovedì inizia il Festival delle Meraviglie a bassa quota

Clown, trasformisti ed equilibristi a Lecco per il 3° Festival delle Meraviglie a bassa quota

Gli spettacoli in piazza Garibaldi, gratuiti con prenotazione obbligatoria

LECCO – Giovedì 20 agosto alle 18 a Lecco prenderà il via sul palco di piazza Garibaldi la terza edizione del Festival internazionale delle meraviglie a bassa quota “Con la testa all’insù”, la rassegna circense che propone tre serate con esibizioni di compagnie di teatro di strada e di teatro visuale internazionali, sotto la direzione artistica di Alessandro Serena, professore di Storia dello spettacolo circense e di strada e nipote di Moira Orfei e dell’associazione culturale Circo e dintorni.

Lo spettacolo di apertura sarà “Cartoon Toylete”, delirio comico di un pagliaccio bambino con clownerie, giocoleria ed equilibrismo e alle 21 spazio al circo contemporaneo dello show “On the road”.

Venerdì 21 alle 18 le acrobazie e l’equilibrio del “Duo Ogor” apriranno la serata, che proseguirà alle 18.30 con il trasformismo di “Poubelle” e culminerà alle 21 con “L’omino della pioggia” e le sue bolle di sapone.

Sabato 22 lo spettacolo “Popbins” dei Jashgawronsky Brothers aprirà alle 18 la serata finale della manifestazione, che si concluderà alle 21 con il trasformismo sui trampoli di “Alto Livello”.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno sul palco di piazza Garibaldi a Lecco, a ingresso libero con obbligo di prenotazione esclusivamente telefonando dalle 9 alle 18 ai numeri 0341 295720 – Info Point, 0341 271874 / 0341 481140 – Ufficio Turismo e Cultura. Le prenotazioni restano valide fino a dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 42 a Lecco; in tal caso l’informazione sarà pubblicata sul sito web comunale il giorno stesso della modifica.

A questo collegamento è possibile consultare il pieghevole del Festival. Per cause di forza maggiore tre degli appuntamenti in programma riportati nella brochure sono stati sostituiti con gli spettacoli “On the road”, “Duo Ugor” e “Popbins”.