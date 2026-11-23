Incontri con esperti, proiezioni in cupola, concerti e serate osservative

Il calendario degli eventi dal 4 dicembre al 6 gennaio

LECCO – Il Planetario civico si prepara ad accompagnare il pubblico durante le festività natalizie con un calendario di iniziative che intreccia astronomia, cultura e musica. Da dicembre fino all’Epifania, il programma propone incontri con esperti, proiezioni in cupola, visite guidate, concerti e appuntamenti dedicati ai più piccoli, con attività pensate per adulti, bambini e famiglie.

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 4 dicembre, alle 21, “Le stelle di Omero: da Troia a Itaca”. Protagonista dell’incontro sarà la grecista Giulia Malighetti, che guiderà il pubblico alla scoperta delle radici della cultura occidentale attraverso il racconto del mondo omerico.

Spazio ai più piccoli sabato 5 dicembre, alle 15, e sabato 19 dicembre, con due turni alle 15 e alle 16.30. Torna il Sabato dei bambini con “Alla ricerca di Santa Claus”, appuntamento a tema natalizio consigliato dai 5 anni in su.

Domenica 6 e 13 dicembre sono invece in programma due momenti distinti: alle 16 le proiezioni in cupola e alle 17 le visite guidate alla sala espositiva con la mostra “Occhi sul cosmo! Da Galileo all’esplorazione di Marte”.

La divulgazione scientifica proseguirà venerdì 11 dicembre, alle 21, con la fisica Beatrice Lazzati, protagonista dell’incontro “Relatività Generale”. Al centro della serata ci sarà lo spazio-tempo quadrimensionale e la sua curvatura, approfonditi attraverso alcuni fenomeni, dalle eclissi di Sole alle lenti gravitazionali, fino al ritardo di Shapiro.

Tra gli appuntamenti di dicembre torna anche la rassegna Arte e Scienza, che sabato 12 dicembre propone, alle 18 e alle 21, “La Buona Novella” di Fabrizio De André. Un concerto con intermezzi astronomici affidato a Giulia Molteni, al pianoforte e alla voce, e Ranieri Fumagalli, ai flauti etnici, alle ocarine e alla cornamusa.

Lo spettacolo propone una rilettura personale dell’omonimo album del cantautore genovese, a oltre 55 anni dalla sua pubblicazione. La musica si intreccerà con approfondimenti dedicati al mistero della Stella di Natale citata nel Vangelo di Matteo, tema che sarà al centro anche di altri appuntamenti in programma durante le festività.

La cupola ospiterà infatti diversi incontri dedicati a “La Stella di Natale”, un percorso tra astronomia, storia e arte condotto da Franco Molteni e Loris Lazzati. Gli appuntamenti, consigliati a partire dagli 8 anni, sono fissati per venerdì 18 dicembre, alle 21; domenica 20 e 27 dicembre, alle 16; mercoledì 30 dicembre, alle 17.30; venerdì 1° gennaio, alle 21; e domenica 3 gennaio, alle 16.

Non mancherà l’osservazione del cielo. Sabato 19 dicembre, alle 20, è prevista una serata osservativa al piazzale di partenza della funivia, con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space.

Il calendario si chiuderà nel giorno dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, con due appuntamenti, alle 15 e alle 16.30, dal titolo “Stelle, incenso e mirra”. Un viaggio alla scoperta di ciò che potrebbe aver guidato i Re Magi, senza tralasciare alcune curiosità legate alla tradizione della Befana.

Per consultare il programma completo, conoscere i costi e accedere ai moduli di prenotazione è possibile visitare il sito www.deepspace.it.