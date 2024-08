Lecco Heritage, è in arrivo il podcast “I Custodi della Storia”

In ogni episodio si potrà scoprire storie e aneddoti curiosi sui musei del Sistema Museale della provincia di Lecco

LECCO – La provincia di Lecco annuncia il lancio di “I Custodi della Storia, tra Arte, natura e Cultura“, il nuovo podcast di Lecco Heritage, alla scoperta del tesori nascosti del territorio lecchese, un vero e proprio viaggio tra arte, natura e cultura.

In ogni episodio si potrà scoprire storie e aneddoti curiosi sui musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, un’avventura sonora tra arte, storia e natura. Voci esperte e appassionate guideranno alla scoperta di capolavori d’arte, paesaggi e personaggi che hanno segnato la storia.

Ascoltare “I Custodi della Storia” porterà a scoprire il territorio attraverso un’immersione nelle tradizioni e nella cultura della provincia di lecco, un patrimonio da valorizzare e proteggere.

Si potranno esplorare nuovi mondi perchè ogni episodio è un viaggio sensoriale che trasporterà in luoghi e tempi lontani e darà la possibilità di connettersi con il passato scoprendo come ha plasmato il presente e come le storie dei musei continuano a vivere. Gli aneddoti e i dettagli inediti sui musei permetteranno agli ascoltatori di vedere questi luoghi di cultura con occhi nuovi e curiosi.

“Con I Custodi della Storia, Lecco Heritage vuole offrire un nuovo modo di avvicinarsi al patrimonio culturale del territorio – dichiara la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Il podcast è un invito a tutti, grandi e piccoli, a scoprire la ricchezza e la diversità dei musei della provincia di Lecco e a creare un legame sempre più forte con la propria comunità. Un progetto per valorizzare il patrimonio culturale e la storia della nostra provincia”.

E’ possibile ascoltare gli episodi di “I Custodi della Storia” su Spotify a questo link