Lecco. I giovedì del Palladium, al via dal 22 gennaio la rassegna cinematografica invernale

LECCO – I volontari hanno appena concluso la rassegna autunnale de “I giovedì del Palladium”, giunta al suo undicesimo anno e al titolo numero 220 proposto ai suoi spettatori.

Una selezione di 10 film variegata e che comprende un po’ tutti i generi cinematografici che, quando un film è fatto bene, hanno tutti pari dignità, siano essi drammatici, commedie, thriller, noir e financo comici, perché il cinema, a volte, può essere anche sano divertimento e non necessariamente opere dai toni sempre scuri.

Ma è già tempo di mettere in cantiere la prossima rassegna invernale che avrà inizio il 22 gennaio 2026 e che vedrà altri 10 pellicole in offerta.