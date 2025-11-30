Lecco. I giovedì del Palladium, al via dal 22 gennaio la rassegna cinematografica invernale

Una selezione di 10 film variegata e che comprende un po’ tutti i generi cinematografici
LECCO – I volontari hanno appena concluso la rassegna autunnale de “I giovedì del Palladium”, giunta al suo undicesimo anno e al titolo numero 220 proposto ai suoi spettatori.
Una selezione di 10 film variegata e che comprende un po’ tutti i generi cinematografici che, quando un film è fatto bene, hanno tutti pari dignità, siano essi drammatici, commedie, thriller, noir e financo comici, perché il cinema, a volte, può essere anche sano divertimento e non necessariamente opere dai toni sempre scuri.
Ma è già tempo di mettere in cantiere la prossima rassegna invernale che avrà inizio il 22 gennaio 2026 e che vedrà altri 10 pellicole in offerta.
Un cocktail di titoli, a partire dal primo, ovvero “Fuori la verità”, un lavoro italiano con Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi che ci racconterà i disastri che possono succedere quando una famiglia si presenta come concorrente a un game show dove bisognerà dire sempre la verità per aggiudicarsi il premio di un milione di euro, soprattutto quando è condotto da una feroce e spregiudicata presentatrice che fa dell’audience la sua ragione di vita.
A breve sarà possibile vedere sul sito del cinema www.cinemapalladium.com in dettaglio i dieci film della prossima rassegna e acquistarne l’abbonamento (40 euro – 10 film).
Magari un modo per risolvere il dilemma di un regalo natalizio?