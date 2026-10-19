Lecco. Il Cenacolo Francescano celebra San Francesco tra musica e cinema

Sabato 24 ottobre alle 21 il concerto “Una gioia che non passa” con la band Tracce sulla Neve

Mercoledì 21 ottobre riparte la rassegna “Ciak Cenacolo”

LECCO – Musica, spiritualità e cinema per accompagnare la città negli ultimi appuntamenti del Giubileo di San Francesco 2026. La Parrocchia di San Francesco prosegue le iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte del santo di Assisi con un concerto della band Tracce sulla Neve e il ritorno di Ciak Cenacolo, la storica rassegna cinematografica giunta alla sua 35ª edizione.

Il primo appuntamento è in programma sabato 24 ottobre, alle 21, al Cenacolo Francescano, con “Una gioia che non passa – Francesco, Branduardi e le domande che la vita ci consegna”. Sul palco saliranno i musicisti di Tracce sulla Neve, formazione che ricerca nelle canzoni di Angelo Branduardi e Fabrizio De André i segni di una dimensione spirituale. Il nome del gruppo nasce proprio da un frammento di un brano di Branduardi.

La band riunisce esperienze e sensibilità musicali differenti. Don Marco Rapelli, sacerdote della Diocesi di Milano da 33 anni, è la voce solista; Orazio Rizzo si alterna tra tastiere e canto, spaziando dal pianobar al rock. Alla batteria c’è Cesare Fumagalli, mentre Davide Piovesan è al basso. Valerio Piazza cura la chitarra, con un percorso che unisce sonorità metal e ricerca poetica. Completa la formazione Gianmaria Bellisario, violinista di fama internazionale, capace di coniugare virtuosismo classico e sperimentazione, insieme a Paola Tasca, voce del gruppo.

Per l’anniversario francescano, il concerto sarà interamente dedicato alle canzoni di Branduardi. La prima parte attingerà all’album pubblicato nel 2000 e ispirato ai testi di San Francesco; la seconda attraverserà alcuni dei brani più popolari del cantautore, alla ricerca di quelle tracce di spiritualità che si intrecciano con il cammino del santo e diventano interrogativi sul senso dell’esistenza.

Il filo conduttore è la “perfetta letizia” francescana, richiamata anche dall’arcivescovo Mario Delpini nella lettera pastorale di quest’anno, dedicata alla gioia cristiana. L’ingresso allo spettacolo sarà libero.

Accanto alla musica, il Cenacolo Francescano si prepara a riaccendere lo schermo con Ciak Cenacolo, la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Il Cenacolo Francescano. La nuova stagione prende il via mercoledì 21 ottobre, con proiezioni alle 15 e alle 21, confermando una tradizione che ha raggiunto la 35ª edizione e si colloca tra le iniziative cinematografiche più longeve della provincia di Lecco.

Il programma complessivo prevede 24 film usciti nelle sale italiane negli ultimi dodici mesi, suddivisi in due parti. La prima comprende 12 titoli, con appuntamenti ogni mercoledì fino a gennaio; in quel mese sarà presentata la seconda parte della rassegna.

La proposta punta a esplorare attraverso il cinema temi, aspirazioni e preoccupazioni della società contemporanea, offrendo storie capaci di ampliare lo sguardo e stimolare la sensibilità degli spettatori. L’obiettivo è alternare film da non perdere e opere meno conosciute, lasciando spazio a interessi e curiosità differenti.

Per assistere alle proiezioni, il biglietto d’ingresso singolo costa 5 euro, mentre la tessera da 12 ingressi è disponibile a 45 euro. L’abbonamento è valido per l’intera rassegna e consente di utilizzare fino a due ingressi per ciascun titolo. Le tessere saranno in vendita fino al 17 marzo 2027.

La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti è disponibile sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it e presso la biglietteria del teatro, aperta a partire da un’ora prima degli spettacoli e durante gli altri eventi in programma. Per le proiezioni delle 21 è inoltre disponibile un parcheggio nel cortile dell’oratorio.

Per restare aggiornati sulle iniziative di teatro, musica e spettacolo, il Cenacolo invita il pubblico a seguire i propri canali social, il sito web e la piattaforma di biglietteria.

CIAK 2026