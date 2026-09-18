Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la tappa conclusiva della nona edizione con incontri gratuiti e aperti al pubblico
Letteratura, filosofia e scienza si incontrano in un programma che coinvolgerà studiosi, studenti, bambini e mondo dello sport
LECCO – “Dialogo” significa, etimologicamente, un discorso che passa attraverso più persone, e socialmente arriva a denotare qualcosa che connette, che crea vicinanza e trascende la diversità per la comune volontà di farsi capire.
La manifestazione è organizzata da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il contributo di enti, istituzioni e realtà del territorio e in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato.
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