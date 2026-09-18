Proprio questo è il tema della IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana, la cui tappa conclusiva sarà ospitata anche quest’anno dalla nostra città, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Fondazione Treccani Cultura proporrà un ricco calendario di incontri, gratuiti e ad accesso libero, che si concentreranno sul dialogo come strumento di confronto e di relazione trasversale ai più diversi ambiti della vita e del sapere, dalla letteratura alla filosofia, alla scienza, fino al diritto.

Le iniziative del festival, che ha visto la luce proprio nella città di Lecco, sono state presentate oggi, in Officina Badoni.

Queste le parole di Filippo Boscagli, sindaco di Lecco: “Siamo lieti di presentare la nona edizione di quella che sta diventando una tradizione della città. Il dialogo è un tema quanto mai attuale, e lo capiamo assistendo alla situazione geopolitica internazionale e alle conseguenze della sua mancanza. Eventi di questo livello culturale ci stanno facendo pensare a quanto Lecco sia ormai in grado di puntare alla candidatura a Capitale della Cultura.”

Un’iniziativa di valore sociale e di spessore culturale, quella dedicata alla lingua italiana, ma non per questo preclusa ai “non addetti ai lavori”.

Come sottolineato dall’Assessora alla Cultura di Lecco, Cinzia Bettega, infatti: “Un evento di alta qualità come questo non deve necessariamente essere elitario, e non lo sarà. Il calendario presenta, tra le altre cose, laboratori e attività per studenti e per bambini, unendo il coinvolgimento alla prestigiosità del marchio Treccani e all’elevato livello scientifico della proposta.”

Ad aprire il programma saranno infatti le attività dedicate ai più giovani, con “Architettura in dialogo”, incontro finale del laboratorio interno al Corso di Composizione Architettonica in collaborazione con il Polo lecchese del Politecnico di Milano, e “Le nuove forme di dialogo”, laboratorio di linguistica per le scuole secondarie di secondo grado.

Gli incontri aperti al pubblico prenderanno il via venerdì 25 alle 15.30 e vedranno, tra gli altri, la partecipazione della filosofa Laura Boella e del critico letterario Giulio Ferroni, che affronteranno rispettivamente il dialogo come elemento di connessione tra corpo e mente e come strumento di memoria, il filo rosso che ci connette al passato.

Durante gli interventi di oggi, soddisfazione è emersa anche dalle parole di Mauro Piazza, Sottosegretario di Regione Lombardia, che ha annunciato la presenza del presidente Fontana all’apertura del Festival, oltre a sottolineare l’impegno della Regione nel supporto delle iniziative culturali: “Vogliamo essere un partner costante così come costante è la qualità di queste proposte”.

Il confronto e il dialogo, realtà che, come sottolineato da Bettega, “partono dal rispetto e presuppongono la volontà di includere l’altro, in contrapposizione al monologo”, saranno al centro degli interventi di Claudia Bianchi, Beatrice Zuffi e Mario Ricciardi, che toccheranno i temi del rifiuto e del consenso, della lite e dell’incontro.

Valeria della Valle presenterà inoltre il volume “Le parole dei romanzi”, mentre Mauro Rosati e Rocco Tolfa presenteranno “La filosofia della Dop economy”, evento dedicato alle Indicazioni Geografiche che sarà seguito da una degustazione di vini e prodotti del territorio.

Attesissimi anche i linguisti Giuseppe Patota e Andrea Moro, che porteranno in città il loro contributo accademico con gli incontri “In dialogo sui dialoghi” e “Un pipistrello dagli occhi azzurri”, oltre a Stefano Bartezzaghi e Paolo di Paolo, che saranno invece protagonisti dell’incontro “Enigmistica in tracce”.

Tra i presenti alla conferenza di oggi anche Mario Romano Negri, Presidente Fondazione Treccani Cultura ETS e promotore dell’iniziativa.

“Questa edizione ci prepara al decennale dell’anno prossimo, in una città che possiede l’eredità morale di Alessandro Manzoni, che fu un innovatore della lingua italiana – ha dichiarato Negri -. L’incontro tra i luoghi della sua vita e Treccani crea qualcosa di nuovo, in continua evoluzione come la lingua stessa. Il tema di quest’anno si rifà allo stimolo di Papa Leone XIV, che ci ha invitati a usare le parole per risolvere i contrasti, aprendoci al sereno confronto”.

Anche Giuditta Albanese, coordinatrice del Festival per Fondazione Treccani Cultura, ha espresso entusiasmo per questa edizione: “Il dialogo non riguarda solo la lingua ma è una pratica concreta, il modo in cui costruiamo le nostre relazioni, che presuppongono che ci sia un altro, un interlocutore, così come per noi è la città di Lecco, luogo di incontro culturale che ha sostenuto e visto nascere il festival. Per noi il legame è sempre più stretto, nella volontà di trasformare l’iniziativa in una realtà per tutti, aperta ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo”.

Nel suo intervento, Albanese ha ricordato anche il laboratorio teatrale dedicato a Dario Fo, in cui Marco Lucchesi approfondirà il linguaggio dell’artista a cento anni dalla nascita; un richiamo è stato fatto anche alla presenza del mondo dello sport grazie alla partecipazione degli atleti delle Fiamme Gialle Nadia Fanchini, Martina Valcepina e Andrea Giovannini.

Per i più piccoli, infine, torna il laboratorio di fumetto “Parola a Topolino”, con il disegnatore ufficiale Blasco Pisapia.

La forza del dialogo sarà dunque il cuore del Festival, che punta a fare tesoro dell’eredità culturale e letteraria della nostra città utilizzando le parole come mezzo che non solo descrive la realtà ma che, oggi più che mai, ha il potere di crearla.