Lecco, il liceo Manzoni organizza la Giornata Europea su IA e democrazia

Sabato 16 maggio nell’aula magna dell’istituto gli interventi di Brando Benifei, Antonello Pezzini ed Elisa Mascellani

L’evento è rivolto alle classi quinte dell’indirizzo Linguistico, ma sarà aperto anche alla cittadinanza

LECCO – Una mattinata di confronto dedicata alle grandi trasformazioni che attraversano l’Europa contemporanea, con un focus particolare sui giovani, sull’intelligenza artificiale e sui conflitti internazionali. Il Liceo Linguistico “Alessandro Manzoni” di Lecco promuove la prima edizione della “Giornata Europea”, appuntamento intitolato “L’Europa tra nuove sfide e contemporaneità”, in programma sabato 16 maggio nell’aula magna dell’istituto di via XI Febbraio 8.

L’iniziativa è rivolta alle classi quinte dell’indirizzo Linguistico, ma sarà aperta anche alla cittadinanza. L’obiettivo è quello di creare un’occasione di approfondimento e dialogo sui temi che oggi interessano il contesto europeo, attraverso il contributo di ospiti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e dell’attivismo civile.

La giornata prenderà il via alle 9.05 con i saluti istituzionali. A seguire, alle 9.20, interverrà il professor Antonello Pezzini, membro del Comitato Nazionale ETS ed ex consigliere CESE a Bruxelles, con una riflessione dal titolo “Giovani, custodi della democrazia”.

Alle 10 spazio alla professoressa Alessandra Maria Goggio, docente di Letteratura tedesca all’Università degli Studi di Bergamo, che proporrà l’incontro “Europa, tante lingue una sola IA?”. Dopo il momento dedicato alle domande del pubblico e il coffee break, alle 11.15 sarà la volta dell’eurodeputato Brando Benifei, relatore del Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale, chiamato a intervenire sul tema “La legislazione europea sull’IA”.

La mattinata si concluderà con l’intervento di Elisa Mascellani, attivista del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, che alle 12 parlerà di “Viaggio nell’Ucraina in guerra”, prima dell’ultimo spazio riservato alle domande dal pubblico.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Lecco, della Provincia di Lecco e di diversi enti e istituzioni legati al mondo europeo e linguistico, tra cui Goethe-Institut, Institut Français, Trinity College London ed Erasmus+. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare: “Vi aspettiamo numerosi il 16 maggio presso l’aula magna dell’Istituto”.