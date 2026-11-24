Venerdì 27 novembre alle 21 il concerto alla chiesa di Bonacina

Domenica 29 alle 15 la chiusura a Villa Manzoni con il Coro Auser e i Firlinfeu

LECCO – La musica incontra la letteratura e la tradizione popolare per raccontare l’identità di un territorio. Dopo la partecipazione registrata nelle prime due serate, il Santa Cecilia Music Festival 2026, promosso dalla Consulta Musicale di Lecco A.P.S., si prepara al suo ultimo fine settimana con due appuntamenti dedicati al romanzo e al popolo, in programma venerdì 27 e domenica 29 novembre.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Lecco, una città, un romanzo, mille voci”, un progetto culturale che mette in relazione la città e il suo territorio con l’opera di Alessandro Manzoni, attraverso il contributo delle diverse realtà corali e musicali della provincia.

Le prime due serate hanno dato avvio a questo viaggio tra musica e parola, accompagnando il pubblico alla scoperta delle radici e dell’identità lecchese. Ora il programma prosegue con gli ultimi due capitoli, pensati per esplorare il mondo dei Promessi Sposi e il patrimonio delle tradizioni popolari.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 novembre, alle 21, nella chiesa di Bonacina, dove la serata sarà dedicata al romanzo manzoniano. Attraverso le atmosfere, i sentimenti e le vicende umane raccontate nei Promessi Sposi, la musica accompagnerà il pubblico in un percorso tra storia, tradizione e dimensione umana.

A dare voce a questo capitolo saranno il Coro Alpino, il Coro San Giorgio e il Coro Vandelia. Tre formazioni con repertori e sensibilità differenti, chiamate a interpretare attraverso il canto le emozioni e i temi universali dell’opera di Manzoni.

Il secondo e ultimo appuntamento si terrà domenica 29 novembre, alle 15, a Villa Manzoni, luogo simbolo del legame tra lo scrittore e la città. Il tema sarà quello del popolo, inteso come insieme di persone, tradizioni e manifestazioni culturali che costituiscono l’identità più autentica di una comunità.

Per l’occasione si esibiranno il Coro Auser e il gruppo dei Firlinfeu, che porteranno nella dimora manzoniana sonorità, strumenti e costumi della tradizione popolare. Un’occasione per riscoprire un patrimonio che continua a essere tramandato e mantenuto vivo grazie all’attività delle associazioni e delle comunità locali.

La scelta di concludere il Festival proprio a Villa Manzoni assume un significato particolare: nella casa che fu dello scrittore si incontreranno le diverse voci del territorio, per chiudere simbolicamente un percorso che ha intrecciato musica, luoghi e letteratura.

A fare da filo conduttore anche nelle ultime due serate sarà Matteo Bonanni, voce narrante e guida del percorso manzoniano, presente nei diversi appuntamenti per accompagnare il pubblico tra le tappe del progetto.

Il bilancio delle prime serate è positivo, come sottolineato da Andrea Scandella, presidente della Consulta Musicale di Lecco: “Il successo delle prime due serate conferma il valore di un progetto che ha saputo mettere in relazione diverse realtà musicali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale condivisa e valorizzando il patrimonio associativo del territorio lecchese”.

Scandella ha inoltre evidenziato il ruolo del Festival nell’attività dell’associazione: “Rappresenta infatti una delle espressioni dell’impegno della Consulta Musicale di Lecco nel promuovere la collaborazione tra le associazioni musicali della provincia e nel valorizzare la musica come strumento di partecipazione, incontro e identità culturale”.

Con gli appuntamenti del 27 e 29 novembre si completa così il percorso articolato in quattro tappe: dalla terra alla città, dal romanzo al popolo. Un progetto corale che ha coinvolto diverse formazioni musicali, mettendo al centro il rapporto tra cultura, storia e identità locale.

Il Santa Cecilia Music Festival è organizzato dalla Consulta Musicale di Lecco A.P.S., in collaborazione e con il contributo del Comune di Lecco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.