Lecco in acquarello: 1200 lavori ricevuti e 33 scuole coinvolte

Successo per la kermesse artistica

Causa covid l’iniziativa è diventata virtuale

LECCO – “Oggi, 4 giugno, doveva essere il giorno di inizio della nostra kermesse artistica in giro per la città di Lecco… ma, a causa del covid, abbiamo avviato in anticipo la manifestazione e in modo virtuale sul sito www.leccoinacquarello.it”.

Gli organizzatori di “Lecco in acquarello” ora danno i numeri (e non sono gli effetti del lockdown): “Numeri reali che ci rendono orgogliosi perché la partecipazione è stata veramente notevole e ci piace pensare di essere stati valido strumento che ha permesso di esprimere la gratitudine di tutti, alla miriade di lottatori che ci fanno essere fieri del nostro Paese – dicono gli organizzatori -. Abbiamo cercato di entrare in punta di piedi nel nuovo modo di fare scuola, dove lo spazio web ha preso il posto dello spazio fisico. L’auspicio è che i nostri ‘Fiori di Speranza’ abbiano contribuito, anche in piccolissima parte, a colorare questo momento grigio”.

Gli alunni del Medardo Rosso hanno realizzato un video che è stato divulgato sulle

piattaforme internet di Fabriano in Acquarello, a cui erano collegati artisti da tantissime parti del mondo e che hanno definito gli artefici dei disegni “The future young artist”, ed è a tutti loro che va il ringraziamento, alle loro famiglie e a tutti gli insegnanti che in questo tempo di lockdown si sono prodigati in un lavoro immane. Gli elaborati ricevuti sino ad oggi sono 1.198.

“Gli studenti del liceo artistico, superato il primo momento d’incertezza, instabilità e isolamento hanno cercato di oltrepassare questi ostacoli proponendo un’attività di ricerca elaborando attraverso i segni le caratteristiche visive della pandemia. Il pensiero, l’indagine grafica, il trasformare queste tracce di natura ostile, hanno permesso di mutare un dato oggettivo in speranza positiva – spiega il professor Mario Carzaniga -. L’attività ha innescato un processo di idee partendo da quelle componenti visive che maggiormente hanno influenzato, attraverso i media con il loro incessante ripetersi, l’intero contesto sociale. La forma con il suo naturale progredire ha perso ogni identità negativa, si è svincolata, librandosi in un moto leggero e riavvicinando lo spirito ad una piena serenità soggettiva. Un ritorno, anche fisico, che ci permetterà di sentirci unici ma insieme ad altri, partecipi di un nuovo rifiorire sociale. Nuovamente liberi di viverci ed abbracciarci”.

Al Liceo Artistico Medardo è stata dedicata una particolare sezione, affinché, attraverso i loro lavori si possa leggere come ognuno ha interpretato la metamorfosi del Covid-19 in Fiori di speranza: “Un grande ringraziamo va a Confcommercio di Lecco, al Comune di Lecco con il Sistema Museale Lecchese e alla Cartiera dell’Adda che hanno subito accolto e sostenuto l’iniziativa anche in questa veste diversa”.

Le 33 scuole, organizzazioni e associazioni che hanno partecipato