Lecco in Acquarello, in Torre Viscontea la 6^ edizione ‘Florigrafia’

Questa mattina la presentazione dell’iniziativa insieme ai ragazzi del Liceo Medardo Rosso e dell’Enaip

“Omaggio alla femminilità e all’arte che va oltre la superficie”

LECCO – Si intitola ‘Florigrafia – I fiori del futuro, coltivare le relazioni ed averne cura’ la mostra che sarà esposta alla Torre Viscontea dal 25 maggio al 16 giugno in occasione della 6^ edizione di Lecco in Acquarello. L’appuntamento, realizzato dal Liceo Artistico Medardo Rosso in collaborazione con il Comune di Lecco e il Simul, è stato presentato questa mattina, mercoledì, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco. Al tavolo Mario Carzaniga, professore del Medardo Rosso di Lecco e “anima” del progetto, Alessandra Policastro dirigente del Medardo Rosso e Marinella Balconi dirigente Fondazione Enaip Lombardia di Vimercate mentre in sala erano presenti i ragazzi della 4^ indirizzo grafico del Medardo Rosso e alcuni studenti dell’Enaip di Vimercate e di Lecco.

La mostra, che verrà inaugurata il 24 maggio a Palazzo Paure, sarà visitabile alla Torre Viscontea: esposte le opere ‘en plein air’ eseguiti dagli allievi della scuola Tartagni, gli acquarelli botanici di Marina Fusari e l’installazione di pannelli calligrafici, interpretazione grafica del romanzo di Lodovica Cima ‘Come un fiore sull’acqua’, a cura degli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco.

‘Florigrafia’ è un’esplorazione artistica che celebra il talento femminile – ha spiegato il prof. Carzaniga – la mostra è l’immersione in un mondo fatto di delicatezza e forza, in cui l’acquerello diventa il mezzo attraverso cui i fiori ritornano ad essere raffinati messaggeri nelle relazioni sociali. Sono molto contento del lavoro svolto dagli studenti che hanno avuto modo di leggere ed approfondire il libro ‘Come un fiore sull’acqua’. La mostra è un connubio di elementi diversi ed interessanti, anima sono le sue opere cariche di simbolismo”.

Le acquarelliste catturano la fragilità e la forza dei fiori, interpretando i linguaggi nascosti della natura, ogni pennellata è un invito a esplorare l’essenza femminile, riflettendo l’armonia tra l’arte e la natura. Le opere esposte sono testimoni della capacità delle donne di trasformare il passato in un’esperienza attuale, rendendo l’acquerello uno strumento potente capace di esprimere la complessità dell’essere umano.

“Questa mostra è un invito a riflettere a connettersi e a celebrare il contributo straordinario delle acquerelliste al femminile al mondo dell’arte” ha detto la preside del Medardo Rosso Alessandra Policastro “ringrazio di cuore il prof. Carzaniga, all’ultima edizione di Lecco in Acquarello (il docente andrà infatti in pensione, ndr), per l’impegno e la dedizione che ha sempre dedicato a questo progetto e ai ragazzi”.

Presenti anche gli studenti della Fondazione Enaip Lombardia sede di Vimercate che hanno realizzato una torta a tema floreale: “Una “combinazione/contaminazione” tra scuole di formazioni differenti, perché l’arte e le emozioni passano anche attraverso il gusto” ha ricordato Carzaniga, mentre la dirigente Balconi ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i due istituti, un liceo e una scuola professionale: “Abbiamo al centro della nostra formazione la professione e quella ristorativa, in particolare modo la pasticceria, è quella più creativa per eccellenza. Grazie dunque perché questa esperienza ci permette di esprimere la nostra creatività”. Alla presentazione erano presenti anche Cristina Pelomori (Cartiera dell’Adda sponsor dell’iniziativa) e i due docenti Enaip Simone Sanna e Paolo Ravasi.

La mostra sarà visitabile dal 25 maggio al 16 giugno nei seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato 14-18, domenica dalle 10 alle 18.