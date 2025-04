Lecco in Acquarello: incontro con l’illustratrice Serena Gianoli

L’evento, in collaborazione con Leggermente, coinvolgerà gli studenti di grafica del Liceo Artistico Medardo Rosso e del CFP Consolida di Lecco

LECCO – Dopo il primo incontro con l’autrice Saghar Kahaleghpour, Assocultura Confcommercio Lecco prosegue il percorso di contaminazione tra letteratura e arte visiva con un laboratorio d’illustrazione condotto da Serena Gianoli. L’iniziativa, che si terrà giovedì 3 aprile, coinvolgerà gli studenti di grafica del Liceo Artistico Medardo Rosso e del CFP Consolida di Lecco, rafforzando il legame tra Leggermente e Lecco in Acquarello 2025.

Illustratrice e graphic designer di Milano, Serena Gianoli è nota per il suo stile caratterizzato da linee decise e colori vibranti. Il suo motto, “May the color be with you”, racconta il suo approccio creativo, sempre pronto a esplorare nuove frontiere dell’illustrazione. Con questo spirito guiderà gli studenti in un’esperienza laboratoriale che unisce concetto, composizione e narrazione grafica.

Il laboratorio si svilupperà in più fasi. La prima sarà la definizione del concept, con la consegna del tema visivo comune: “Diversità e Metamorfosi”. Gli studenti dovranno interpretarlo usando esclusivamente forme geometriche, mantenendo però uno stile personale. Seguirà la fase dedicata alla struttura e composizione, in cui ciascun partecipante lavorerà su un modulo del Leporello, garantendo continuità tra i diversi elementi attraverso connessioni grafiche e cromatiche condivise.

Il cuore del laboratorio sarà la narrazione grafica. Qui gli studenti daranno vita a una storia astratta basata sulla trasformazione delle forme, ad esempio un cerchio che evolve in quadrato e poi in triangolo, o una linea che si deforma e crea nuove strutture visive. Infine, il lavoro sarà assemblato in un unico Leporello, con un’ultima fase dedicata all’impaginazione, sia digitale che manuale.

L’evento si svolgerà presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4, tra la sala conferenze e alcune sale di Palazzo del Commercio. Un’occasione per gli studenti di confrontarsi con una professionista del settore e di sperimentare il processo creativo che trasforma un’idea in un’opera d’arte visiva.