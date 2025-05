Lecco in concerto: “La musica dello spirito” alla Chiesa di Santa Marta

La rassegna verrà inaugurata il 17 giugno dal Quartetto Goldberg

“I concerti di Santa Marta sono un’opportunità per ritrovare l’anima persa negli affanni”

LECCO – Al via “La musica dello spirito – I concerti di Santa Marta”, la rassegna di quattro appuntamenti musicali con programmi e interpreti di alto livello organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario. Gli appuntamenti, che si terranno nella Chiesa di Santa Marta a Lecco, invitano a riflettere sulla natura della musica come ponte tra il mondo materiale e quello spirituale.

Mons. Bortolo Uberti ha dichiarato riguardo all’evento: “Nella complessità di questa epoca nuova e tra i drammi che lacerano il mondo diventa urgente fermarsi e mettersi in ascolto: di noi stessi, dell’altro che ci sta accanto e dell’Altro che dà speranza ai nostri giorni. Dentro una sosta, nel silenzio, trova posto la musica che solleva in alto l’animo, dà un respiro fresco al nostro pensiero ed allarga gli orizzonti con un linguaggio che attraversa i tempi e i confini. I concerti – continua il Monsignor Uberti – di Santa Marta sono un’opportunità per fermarci e ritrovare l’anima che nella nostra fretta è rimasta indietro o che un po’ si è persa negli affanni e nelle preoccupazioni”.

Il concerto inaugurale avrà luogo sabato 17 maggio alle ore 21:00 e porterà sul palco i capolavori di Haydn, Mendelssohn e Beethoven interpretati dal Quartetto Goldberg, una delle più rilevanti giovani formazioni italiane, regolarmente presente sulla scena internazionale.

Gli appuntamenti successivi saranno giovedì 29 maggio con i Vespri della Beata Vergine, giovedì 5 giugno con un concerto della Accademia Corale di Lecco e, infine, giovedì 12 giugno con il violinista Antonio Mastalli. Tutti i concerti sono a ingresso libero.