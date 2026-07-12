Lecco in finale a Cover Me 2026: i Funcool e il duo Lanfranchi-Sozzi tra i migliori dieci

In palio 3 mila euro, un live al Druso e la realizzazione di un videoclip

La finale sarà il 6 settembre sul palco del Druso di Ranica

LECCO – Ci saranno anche protagonisti lecchesi alla finale di Cover Me 2026, il contest musicale dedicato a Bruce Springsteen. Tra i dieci artisti selezionati per la serata conclusiva del concorso figurano infatti i Funcool, band rock originaria di Lecco, e il duo formato da Davide Lanfranchi e Fabio Sozzi.

Dopo la fase di selezione, affidata al voto della giuria di qualità e del pubblico, i finalisti sono stati ufficialmente annunciati dagli organizzatori dell’associazione NOI & Springsteen. L’appuntamento conclusivo è in programma domenica 6 settembre, alle ore 18, sul palco del Druso di Ranica, in provincia di Bergamo.

I Funcool proporranno la loro reinterpretazione di “I’m Going Down”, mentre Davide Lanfranchi e Fabio Sozzi saliranno sul palco con una cover di “Dancing in the Dark”, uno dei brani più celebri del rocker del New Jersey.

Completano l’elenco dei finalisti Sweet Voice Band, Pol en Tino Band, The Wooden Brothers, Valerio Bruner feat. Osmosis Duo, Soundloud Trio, Blastwaves, Simone Bertanza e Iacopo Fedi.

“Il nostro applauso va ai finalisti che hanno conquistato l’accesso alla finale, ma il ringraziamento è per tutti gli artisti che hanno scelto di mettersi in gioco», commenta Alberto Lanfranchi, presidente dell’associazione NOI & Springsteen. «Anche quest’anno Cover Me ha confermato l’entusiasmo di musicisti, appassionati e pubblico, contribuendo alla crescita di un progetto che continua a richiamare l’attenzione degli amanti della musica”.

Durante la finale ogni artista presenterà non solo una personale reinterpretazione di un brano di Bruce Springsteen, ma anche un brano inedito, che contribuirà alla valutazione finale. I punteggi ottenuti nella fase di selezione saranno infatti azzerati e il vincitore sarà scelto esclusivamente attraverso il voto della giuria e del pubblico presente.

Al primo classificato andranno 3.000 euro, la possibilità di esibirsi dal vivo al Druso e la realizzazione di un videoclip. È previsto inoltre un premio di 1.000 euro per il miglior brano inedito, anch’esso accompagnato dalla produzione di un videoclip.

La finale di Cover Me sarà uno degli appuntamenti della decima edizione di “Bergamo racconta Springsteen”, la rassegna dedicata al Boss in programma dal 4 al 6 settembre tra Bergamo Alta e Ranica.