Lecco, “In riva”: le opere del Premio Lucia in mostra a Palazzo delle Paure

Le opere del Premio di Pittura Estemporanea “Lucia” arrivano a Palazzo delle Paure dal 17 al 25 ottobre

Il paesaggio dell’Adda, le montagne, i ponti e i riferimenti ai “Promessi sposi” sono tra i temi della mostra curata da Anna Caterina Bellati

LECCO – Dalla pittura alla scultura, dalla ricerca sulla materia alle interpretazioni del paesaggio manzoniano. Le opere realizzate lungo l’Adda durante il Premio di Pittura Estemporanea “Lucia” diventano protagoniste di una mostra a Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre a Lecco. Dal 17 al 25 ottobre 2026, “In riva – Gli artisti del Premio Lucia, I edizione”, a cura di Anna Caterina Bellati, porterà negli spazi espositivi le creazioni dei partecipanti alla manifestazione dello scorso 20 settembre, organizzata sul lungofiume di Pescarenico, in piazza Era.

Accanto alle opere dipinte durante la giornata del concorso, ciascun artista presenterà un secondo lavoro, scelto per testimoniare il proprio percorso di ricerca e le diverse declinazioni della sua produzione. Il risultato è un percorso che mette in dialogo sensibilità, tecniche e linguaggi differenti, accomunati dal rapporto con il territorio, l’acqua e il paesaggio.

L’esposizione è patrocinata dalla Città di Lecco e ospitata dal Si.Mu.L. – Sistema Museale Urbano Lecchese. L’iniziativa è promossa da Fondazione Cariplo, cofinanziata da Regione Lombardia e realizzata in collaborazione con LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni e Bellati Editore. L’ingresso è gratuito.

Tra i protagonisti della mostra c’è Massimo Bollani, che presenta “Resilienza”, dedicata all’iconica casa di piazza Era, insieme alle “Tracce nel bosco”, una serie di betulle che esprime la tensione verticale della sua pittura e la ricerca di un’immagine capace di sottrarsi allo scorrere del tempo. Un’indagine ravvicinata sulla natura caratterizza invece il lavoro di Paola Trussoni, che concentra lo sguardo sui dettagli di un tronco, tra linfa e materia, e restituisce anche il cuore di Pescarenico, sospeso tra le pietre antiche e la riva del fiume.

I due ponti che attraversano l’acqua, quello di ferro e il ponte Azzone Visconti, sono al centro dei dipinti di Domenico Di Genni, che li interpreta con una tavolozza figurativa attraversata da improvvisi accenti luminosi. Una prospettiva simile, ma orientata verso una lettura più materica del paesaggio, caratterizza le opere di Derbio. Alle montagne si rivolge invece Francesca Brivio, che ne coglie le forme con colori autunnali, affiancando alla ricerca sul paesaggio il ritratto “Allo specchio”, dedicato alla figura umana.

La Brianza e i suoi paesaggi costituiscono il riferimento artistico di Fernando Andrea Massironi e Bruno Cogliati, accomunati da una lunga amicizia e dall’esperienza della pittura all’aperto. Le loro opere restituiscono due sensibilità diverse: più delineata e possente quella di Massironi, più morbida e lirica quella di Cogliati. In entrambi i casi, la natura diventa un patrimonio da preservare.

La montagna è invece il centro della ricerca di Riccardo Galimberti, vincitore del Premio “Lucia”. Nato a Monza e residente in Valmalenco, l’artista indaga le creste rocciose attraverso vedute che ne evidenziano bellezza, imponenza e contraddizioni. Tra i lavori presentati figurano “I Palù” e un dipinto dedicato all’“Addio” di Lucia alla sua terra.

Il personaggio manzoniano attraversa anche le opere di Irene Coppo e Artemio Tagliapietra. Coppo raffigura la giovane Lucia mentre si allontana dal proprio mondo, di spalle, in un’immagine intitolata “Il mio nome è Speranza”, realizzata a olio su tela. Tagliapietra riprende invece il capitolo VIII dei “Promessi sposi”, interpretando la fuga notturna di Renzo, Lucia e Agnese attraverso i colori della terra e la presenza della luna. Nel suo dipinto “Lucia vola” compare anche un airone cenerino, presenza che ha accompagnato gli artisti durante la giornata sulle rive dell’Adda.

Una reinterpretazione contemporanea della protagonista manzoniana è proposta da Alessandra Carloni. La sua Lucia si allontana dall’immagine tradizionale della giovane promessa: indossa jeans e scarpe da ginnastica, porta i capelli corti e appare come una donna autonoma, capace di scegliere il proprio destino. Sullo sfondo restano le montagne e il lago, elementi centrali del paesaggio legato alla vicenda letteraria.

Il rapporto tra acqua e materia caratterizza anche la pittura di Alberto Bortoluzzi, che nelle sue composizioni elimina la presenza umana per concentrarsi sulla forza degli elementi naturali. A Pescarenico ha realizzato “Luci dell’Adda”, un’opera di ampio respiro dedicata al fiume. Le vibrazioni dell’acqua tornano nel lavoro di Peggy Milleville, che costruisce le proprie composizioni attraverso sovrapposizioni e sottrazioni di colore. Per il Premio ha realizzato un dittico che attraversa le sfumature dal bianco al viola, passando per diverse tonalità di rosa, con improvvise accensioni di blu scuro e celeste.

L’acqua è il fulcro anche della ricerca di Elisabetta Zanutto, che durante la manifestazione ha lavorato su un telo di plastica per restituire una visione delicata degli elementi naturali incontrati lungo l’Adda. Nella sua produzione dedicata a Venezia, invece, le architetture religiose emergono da superfici d’acqua attraversate da pennellate dorate.

Due artiste hanno scelto il formato circolare. Luana Segato utilizza la stoffa come supporto per costruire opere che occupano lo spazio attraverso cuciture e fili, trasformando la superficie in uno strumento di interpretazione e conservazione del paesaggio. A Pescarenico ha rappresentato la veduta verso Garlate, mentre in mostra sarà presente anche “Canale della Giudecca”. Susi Zucchi propone invece una ricerca polimaterica che intreccia storia, tradizioni e natura. Nel dipinto realizzato per il Premio ha inserito vetri verde chiaro levigati dall’acqua marina, disposti tra cielo, alberi, rocce e barche, con una linea rossa che attraversa verticalmente la composizione. In esposizione ci sarà anche una delle sue “Donne Albero”.

Pittura, scultura e ceramica convivono nella ricerca di Celina Spelta, artista che affronta temi legati alla tutela della Terra e alla sacralità della vita attraverso l’impiego di colori naturali. Per il concorso ha realizzato un’opera raccolta e serena, in cui alberi, scorci di fiume e montagne si intrecciano tra le fronde.

A chiudere il percorso sono i pesci colorati di Filippo Negroni, che esplora le profondità della natura attraverso colori intensi e vivaci. La sua produzione più recente si concentra su pesci, piante e acqua, restituendo agli elementi naturali una forza espressiva che richiama ciò che l’intervento umano ha progressivamente sottratto all’ambiente.

Con “In riva”, il Premio “Lucia” prosegue così il proprio percorso oltre la giornata del concorso, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino gli artisti e le diverse interpretazioni di un paesaggio che unisce il fiume, il lago, la montagna e la memoria letteraria di Lecco.

La mostra sarà visitabile gratuitamente a Palazzo delle Paure. Il lunedì resterà chiusa; il martedì sarà aperta dalle 10 alle 14, mentre da mercoledì a domenica l’orario sarà dalle 10 alle 18.