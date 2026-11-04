Lecco, informazione e democrazia nell’era social: Gerolamo Fazzini ospite all’oratorio San Luigi

ll secondo appuntamento del ciclo sarà dedicato al rapporto tra informazione e democrazia nell’era dei social

Appuntamento venerdì 13 novembre alle 20.45

LECCO – L’informazione e il suo ruolo nella democrazia, il peso dei social network nel dibattito pubblico e le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale. Sono questi i temi al centro dei prossimi appuntamenti di Sguardi sull’oggi, la rassegna promossa dai giovani dell’Oratorio San Luigi, insieme alla Comunità parrocchiale Madonna del Rosario di Lecco, per favorire il confronto tra generazioni sui principali temi di attualità.

Il prossimo incontro è in programma venerdì 13 novembre, alle 20.45, nel nuovo oratorio, con ingresso da via Parini. Ospite della serata sarà Gerolamo Fazzini, giornalista, scrittore e docente universitario, chiamato a confrontarsi con il pubblico sul rapporto tra informazione e democrazia nell’era dei social. Un argomento particolarmente attuale, che riguarda il ruolo dei mezzi di comunicazione e il loro impatto sulla società contemporanea.

Fazzini ha approfondito queste tematiche anche nel corso della sua attività di insegnamento all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. La serata sarà dunque un’occasione per riflettere sulle trasformazioni del mondo dell’informazione e sulle loro ricadute sulla vita democratica.

L’appuntamento segue quello inaugurale dello scorso 9 ottobre, che aveva visto protagonista il teologo e sinologo padre Gianni Criveller, intervistato dalla giornalista Anna Pozzi sul tema della missione.

La rassegna proseguirà poi a dicembre, quando l’attenzione si sposterà sull’intelligenza artificiale. Mercoledì 18 dicembre sarà ospite Gigio Rancilio, già giornalista di Avvenire e oggi formatore digitale, per affrontare un altro dei temi destinati a incidere profondamente sulla società e sulle modalità di comunicazione.

Attraverso questi incontri, gli organizzatori intendono fare del nuovo oratorio un luogo sempre più aperto alla città, capace di accogliere occasioni di dialogo e approfondimento. L’obiettivo è mettere a confronto esperienze e punti di vista differenti, coinvolgendo le diverse generazioni e offrendo strumenti per leggere le trasformazioni culturali e sociali del presente.