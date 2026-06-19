Lecco Jazz Festival 2026, dall’8 all’11 luglio torna la grande musica internazionale in città

Quattro serate al Teatro della Società con Jowee Omicil, Judith Hill, Billy Cobham e Roberto Gatto

In programma anche concerti diffusi e Fuori Festival in tutta Lecco

LECCO – “Quel ramo del Lago è Jazz”. Con questo spirito torna il Lecco Jazz Festival, giunto alla sua undicesima edizione, in programma dall’8 all’11 luglio 2026. Un appuntamento ormai centrale dell’estate culturale lecchese, capace di coinvolgere migliaia di spettatori e di trasformare la città in un grande spazio dedicato all’ascolto e alla scoperta musicale.

Il cuore della manifestazione sarà il rinnovato Teatro della Società di Lecco, che ospiterà le quattro serate principali con concerti alle 21.30. Il programma porta sul palco artisti di livello internazionale, tra jazz, contaminazioni e sperimentazione.

Si parte mercoledì 8 luglio con Jowee Omicil, polistrumentista capace di fondere jazz, afrobeat, gospel e hip-hop in performance imprevedibili e intense. Giovedì 9 luglio sarà la volta di Judith Hill, artista che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince, con un repertorio che attraversa soul, gospel e rock.

Venerdì 10 luglio salirà sul palco una leggenda della batteria jazz-fusion, Billy Cobham, protagonista dello spettacolo “Time Machine”, tra i brani più iconici della sua carriera e nuove esplorazioni sonore. Gran finale sabato 11 luglio con Roberto Gatto, che proporrà un omaggio contemporaneo a Miles Davis e John Coltrane, tra memoria e improvvisazione.

Accanto al programma principale, il festival propone anche i Concerti Diffusi, quattro appuntamenti gratuiti alle 18.30 che porteranno il jazz in diversi luoghi della città.

Mercoledì 8 luglio all’Auditorium Casa dell’Economia Francesco Bearzatti renderà omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita. Giovedì 9 luglio lo stesso spazio ospiterà il Marco Detto Trio con il concerto “Improvvisamente”.

Venerdì 10 luglio il Parco di Villa Gomes accoglierà Cristina Russo & Neosoul Combo con “Pieces of a Woman”, tra neo-soul, jazz contemporaneo ed elettronica. Sabato 11 luglio chiusura all’Auditorium Casa dell’Economia con il Antonio Zambrini Quartet e il progetto “L’attenzione”, omaggio alla musica di Susanna Parigi.

Il Lecco Jazz Festival si estende anche oltre il centro cittadino con il Fuori Festival, realizzato in collaborazione con “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili”. Il percorso parallelo propone eventi tra fine luglio e inizio agosto, con concerti e performance in diverse location del territorio.

Venerdì 19 luglio a Palazzo Belgiojoso il progetto di Roberto Porroni e i CUARTET porterà in scena atmosfere di bossa nova e jazz brasiliano. Martedì 30 luglio alla Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso sarà la volta di Trialogo, con un incontro musicale tra tradizioni ebraiche e arabe.

Giovedì 2 agosto al Parco di Villa Gomes, in mattinata, Max Villavecchia presenterà “Tra roccia e acqua”, progetto tra musica e pittura ispirato ai paesaggi mediterranei. In serata, Giovanni Falzone proporrà “Suite For Miles”, omaggio a Miles Davis con giovani musicisti under 30.

L’organizzazione e la direzione artistica del festival sono curate da Fondazione Teàrte Lecco con la collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco. Il CdA della Fondazione sottolinea come la rassegna contribuisca a valorizzare il Teatro della Società e a rafforzare l’offerta culturale del territorio.

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del teatro.

Per quanto riguarda la biglietteria, gli eventi serali al Teatro della Società saranno accessibili tramite abbonamento o singolo biglietto. Gli abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 3 giugno alle ore 10, sia presso la biglietteria del teatro sia online sul sito ufficiale e su vivaticket.com. I biglietti singoli saranno invece disponibili da venerdì 12 giugno, sempre alle ore 10, con le stesse modalità di acquisto.

I Concerti Diffusi in città e gli appuntamenti del Fuori Festival saranno a ingresso gratuito.