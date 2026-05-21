Lecco Jazz Festival 2026, quattro serate internazionali al Teatro della Società

Di
-
Tempo di lettura: 5 minuti
presentazione lecco jazz festival 21 maggio 2026

Dall’8 all’11 luglio tra teatro e città: Jowee Omicil, Judith Hill, Billy Cobham e Roberto Gatto

Biglietti dal 12 giugno, abbonamenti dal 3 giugno e concerti diffusi gratuiti: coinvolti anche gli studenti dello Zelioli nel pre festival

LECCO – Quattro serate internazionali al Teatro della Società, concerti diffusi gratuiti, e un programma che intreccia jazz, fusion, soul e ricerca musicale contemporanea. È stata presentata questa mattina al Teatro della Società l’edizione 2026 del Lecco Jazz Festival, manifestazione organizzata da Fondazione Teàrte Lecco con la collaborazione della Camera di Commercio Como-Lecco, in programma dall’8 all’11 luglio.

A illustrare il cartellone sono stati Agnese Mascellani, membro del CdA di Fondazione Teàrte Lecco, il direttore artistico Niccolò Santoro e Gianluca Cesana, direttore dell’Istituto Civico Musicale “G. Zelioli”.

Agnese Mascellani
Agnese Mascellani

“Questo è un anno particolare perché la programmazione è strepitosa. Abbiamo artisti di qualità e di grande richiamo”, ha sottolineato Mascellani, evidenziando la scelta di portare quattro serate nel Teatro della Società e la volontà di rafforzare il legame con il territorio attraverso una collaborazione stabile con l’Istituto Civico Musicale Zelioli.

Niccolò Santoro
Niccolò Santoro

Cuore del festival sarà proprio il teatro, recentemente rinnovato, che ospiterà i concerti serali delle 21.30. “Il Lecco Jazz Festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate lecchese, grazie alla capacità di coniugare qualità artistica internazionale e partecipazione della cittadinanza”, ha spiegato Santoro, sottolineando anche il valore dell’acustica del teatro.

Jowee Omicil
Jowee Omicil

Ad aprire il festival mercoledì 8 luglio sarà Jowee Omicil, già atteso nell’edizione precedente ma costretto a rinviare dopo l’alluvione che colpì Lecco. “Avevo promesso a Jowee che avremmo riorganizzato per quest’anno, perché lo ritengo uno degli artisti più straordinari e innovativi della musica jazz”, ha raccontato Santoro. Il polistrumentista porterà sul palco una proposta che unisce spiritualità, ritmi afrocaraibici e fusion jazz.

Judith Hill
Judith Hill

Giovedì 9 luglio spazio a Judith Hill, artista che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince. “La sua musica è ai confini del jazz e accoglie black music e funk music”, ha spiegato il direttore artistico.

Le ultime due serate saranno dedicate a due grandi batteristi. Venerdì 10 luglio salirà sul palco Billy Cobham con “Time Machine”, progetto che ripercorre cinquant’anni di carriera tra jazz-fusion e improvvisazione. “È una vera leggenda mondiale ed è un onore avere un artista di tale caratura”, ha sottolineato Santoro, ricordando le collaborazioni del musicista con Miles Davis e Quincy Jones.

Gran finale sabato 11 luglio con Roberto Gatto, già ospite del festival in passato, che proporrà un omaggio contemporaneo a Miles Davis e John Coltrane. “È un batterista raffinato, un grande ricercatore e innovatore”, ha aggiunto Santoro.

Accanto ai concerti serali torneranno anche i “Concerti Diffusi”, quattro appuntamenti gratuiti alle 18.30 tra Auditorium Casa dell’Economia e Parco di Villa Gomes. In programma l’omaggio di Francesco Bearzatti a John Coltrane nel centenario della nascita, “Improvvisamente” del Marco Detto Trio, “Pieces of a Woman” di Cristina Russo & Neosoul Combo tra neo-soul ed elettronica, e “L’attenzione” dell’Antonio Zambrini Quartet dedicato a Susanna Parigi.

“Si tratta di progetti musicali di ricerca e sperimentali che coinvolgono realtà vicine al nostro territorio, come l’Istituto Zelioli”, ha aggiunto Santoro.

Gianluca Cesana
Gianluca Cesana

Nel corso della conferenza è intervenuto anche Gianluca Cesana, che ha ricordato il rapporto tra il festival e l’Istituto Civico Musicale lecchese. “La nostra collaborazione nasce dalla prima edizione del festival jazz. Quest’anno i nostri ragazzi parteciperanno in una sorta di pre festival in luoghi dislocati nella città”. Cesana ha inoltre sottolineato la presenza nel programma di Marco Detto, docente dell’istituto e “musicista raffinato e conosciuto a livello internazionale”.

Accanto al programma principale tornerà anche il “Fuori Festival”, organizzato insieme alle rassegne “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili”. Il calendario prenderà il via venerdì 19 luglio a Palazzo Belgiojoso con Roberto Porroni e i CUARTET tra bossa nova e jazz brasiliano. Martedì 30 luglio, nella Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, sarà protagonista Trialogo con un progetto che intreccia tradizioni ebraiche e arabe. Giovedì 2 agosto il Parco di Villa Gomes ospiterà “Tra roccia e acqua” di Max Villavecchia, mentre in serata Giovanni Falzone presenterà “Suite For Miles”, omaggio a Miles Davis insieme a giovani musicisti under 30.

Dal CdA di Fondazione Teàrte Lecco è arrivata anche una riflessione sul valore culturale della manifestazione: “Ospitare manifestazioni culturali rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la crescita e la valorizzazione del territorio”, contribuendo a rendere il Teatro della Società “il cuore pulsante della vita culturale lecchese”.

Lecco Jazz Festival

I concerti serali al Teatro della Società prevederanno un biglietto di ingresso e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento. Gli abbonamenti saranno disponibili da mercoledì 3 giugno alle 10, mentre i biglietti singoli saranno acquistabili da venerdì 12 giugno, sempre dalle 10, in biglietteria e online sul sito del teatro e sulla piattaforma Vivaticket. Tutti gli altri appuntamenti del festival, compresi Concerti Diffusi e Fuori Festival, saranno gratuiti e accessibili senza prenotazione.

“La scelta di introdurre l’abbonamento è quella di fidelizzare il pubblico e valorizzare il progetto, creando una nuova energia positiva per la nostra città” ha concluso Santoro.

Teatro della Società

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA