Lecco Jazz Festival festeggia 8 anni: un palco mobile per la città

Torna in città la rassegna dedicata al jazz con novità e artisti internazionali

Concerti in centro e anche nei rioni grazie ad un palco mobile per le esibizioni

LECCO – Tornano a risuonare note jazz in città: dal 20 al 23 luglio si rinnova l’appuntamento con il Lecco Jazz Festival, quattro giorni di musica che coinvolgeranno tutta la città, dal centro ai rioni, nell’ottava edizione dell’evento.

Quattro giorni e più di venti concerti in programma, con artisti locali e internazionali per uno degli eventi che scandirà l’estate a Lecco:

“Da otto anni lavoriamo a questo festival – ha rimarcato l’assessore alla Cultura, Simona Piazza, presentando la rassegna del palco di piazza Garibaldi che sarà uno dei ‘cuori’ dell’evento – tutto è iniziato con l’acquisizione del fondo Giorgio Gaslini costituito in biblioteca, da qui l’idea del festival che si è rinnovato in ogni edizione e che quest’anno torna con importanti novità”.

La principale è il logo dell’evento, appena realizzato: “Brandizzare una produzione culturale significa stabilizzare la volontà di continuare anche in futuro a proporre il festival che, insieme a quello manzoniano, è oggi uno degli eventi più importanti in città”

La seconda novità riguarda il “palco mobile”, ovvero un track che girerà la città portando i concerti anche nei quartieri: “Toccheremo i luoghi della cultura e non solo, da piazza Garibaldi ai rioni” ha spiegato l’assessore.

Un festival che alimenta in città la collaborazione con le associazioni, le realtà locali della musica jazz ‘capitanate’ da Lello Colombo, tra i musicisti più noti in città, e con l’istituto Zelioli:

“Abbiamo dedicato un grande spazio ai giovani musicisti della scuola perché crediamo nel progetto didattico portato avanti dall’istituto e vogliamo contribuire alla crescita dei loro allievi” ha rimarcato Nicolò Santoro dell’Ufficio Cultura del Comune di Lecco.

Venti gli appuntamenti in calendario nella quattro giorni di festival: “Si passerà dalle contaminazioni blues al funky, comprese improvvisazioni jazz con la band di Lello Colombo – aggiunge Santoro – avremo in città artisti internazionali come il pianista Andrew McCormack che solo qualche giorno prima sarà in tournée all’Umbria Jazz”.

Unico concerto a pagamento, nell’ultima spettacolare serata del festival, vedrà sul palco il pianista Danilo Perez affiancato da due musicisti eccezionali: John Patitucci al contrabbasso (vincitore di due Grammy Awards) e il batterista newyorkese Adam Cruz. Il trio è atteso per la serata del 23 luglio all’Auditorium della Camera di Commercio e i biglietti saranno in vendita on line dal 3 luglio sul sito del Comune.

Ancora una volta, Acinque Energia è main sponsor dell’evento: “E’ una rassegna di estrema qualità e dal carattere internazionale, con artisti mondiali che giungono a Lecco per diffondere sempre più la conoscenza di questo stile musicale – ha sottolineato il presidente Giuseppe Borgonovo – per Acinque, sostenere iniziative culturali come queste, significa stare con la gente e per la gente”.