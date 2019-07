Lecco Jazz Festival si chiude con il concerto di Paolo Fresu

Serata di alto livello per il finale di Lecco Jazz Festival

Appuntamento domenica 28 luglio in piazza Garibaldi

LECCO – Grande serata di musica per la chiusura del Lecco Jazz Festival, domenica 28 luglio alle 21 sul palco di piazza Garibaldi a Lecco salirà Paolo Fresu: il trombettista, nome di punta nel panorama jazz internazionale suonerà insieme a Daniele di Bonaventura alla fisarmonica argentina e a Jacques Morelenbaum al violoncello.

Un concerto di spessore per una rassegna che ha riscosso grande successo di pubblico e che, dopo aver visto calcare il palco da giovani promesse del jazz, giovani di talento come la bassista Kinga Glyk e il “crooner del jazz Mediterraneo” Anthus, si chiude con un artista di livello mondiale. Tutta la rassegna è stata inoltre segnalata sul portale online di settore www.italiajazz.it, a testimonianza del valore e dell’internazionalità dei musicisti in cartellone.

Il festival riprenderà a settembre con i laboratori didattici e i concerti curati dal Crams del Lecco Jazz Off Festival.

“Un’importante edizione, quella di quest’anno, che ha riscosso grande successo grazie alle linee di programma che hanno visto l’internazionalizzazione e lo spazio ai giovani come elementi costruttivi di una proposta di qualità – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Più serate hanno registrato il tutto esaurito in piazza Garibaldi e hanno raggiunto l’obiettivo di portare musica di spessore in città per i cittadini e i turisti”.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà regolarmente presso l’Auditorium Casa dell’Economia in via Tonale, 28/30 a Lecco, con ingresso libero dalle 20.30 fino ad esaurimento posti e inizio del concerto alle 21.