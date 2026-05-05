Lecco, la filosofia scende in piazza: “Buskers filosofici” anima il centro con performance diffuse

Il 5 maggio nel pomeriggio l’iniziativa del liceo Grassi porta riflessione e creatività tra le vie della città

Tra “concerti fantasma” e “cattedre vuote”, un approccio non convenzionale per coinvolgere il pubblico

LECCO – La filosofia esce dalle aule e scende in piazza. Martedì 5 maggio, nel pomeriggio, il centro città ospita “Buskers filosofici”, iniziativa proposta dal gruppo di lavoro del Liceo “G.B. Grassi”.

L’evento porta tra le vie e le piazze una serie di performance diffuse che mescolano riflessione e sperimentazione, rompendo i confini della lezione tradizionale. Non un incontro frontale, ma un percorso fatto di frammenti, suggestioni e interventi che coinvolgono direttamente il pubblico.

A caratterizzare la proposta sono titoli evocativi e volutamente spiazzanti – “concerto fantasma”, “cattedra vuota”, “volto impossibile”, “filosofia al pistacchio” – che anticipano un approccio non convenzionale alla disciplina e invitano a mettersi in gioco.

Alla base dell’iniziativa c’è il riferimento alla “différance” del filosofo Jacques Derrida, richiamata come chiave per leggere un’esperienza in cui il significato non è mai dato una volta per tutte, ma si costruisce nel rapporto tra chi propone e chi osserva.

L’obiettivo è proprio quello di trasformare i passanti in partecipanti, chiamati a interpretare, completare e dare senso alle performance. Uno spazio di confine tra scuola e città, dove la filosofia diventa occasione di incontro e confronto, in un linguaggio accessibile e ironico.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Lecco.