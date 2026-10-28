Lecco, la mostra “Io, frate Francesco” arriva ai Cappuccini

Dall’1 all’8 novembre il chiostro della parrocchia di San Francesco ospita il percorso espositivo

Inaugurazione il 31 ottobre al Cenacolo Francescano

LECCO – Lecco si prepara ad accogliere la mostra “Io, frate Francesco. 800 anni di una grande avventura”, un percorso espositivo dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi e all’attualità del suo messaggio. L’esposizione sarà visitabile dall’1 all’8 novembre nel chiostro della parrocchia di San Francesco, in piazza Cappuccini, in occasione dell’Anno Giubilare Francescano. La prima presentazione della mostra si era svolta al Meeting di Rimini 2025.

L’iniziativa si propone di far conoscere più da vicino Francesco, raccontandone l’umanità, le inquietudini e il percorso che lo ha condotto alla gioia e alla riconciliazione attraverso il Vangelo. Al centro della narrazione c’è il suo Testamento, documento fondamentale per l’Ordine francescano insieme alla Regola, che permette di approfondire il rapporto del Santo con Dio, con sé stesso, con gli altri e con il Creato.

Il percorso espositivo mette in relazione il messaggio francescano con il presente, mostrando come la vicenda del Santo continui a parlare anche alla società contemporanea. Accanto ai testi sono proposte immagini di opere di fratel Sidival Fila, frate francescano minore e artista, la cui ricerca creativa parte dal recupero di materiali in disuso, in particolare tessuti.

Una sezione è dedicata anche a Santa Chiara, che custodì il Testamento di Francesco e ne diede testimonianza attraverso la propria vita.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, da domenica 1 a domenica 8 novembre, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate, da prenotare scrivendo all’indirizzo mostraiofratefrancesco.lecco@hotmail.com.

Ad accompagnare i visitatori saranno circa 15 ragazze e ragazzi del terzo e quarto anno del Liceo Leopardi di Rancio, preparati insieme alle insegnanti Carolina Ferrario e Laura Bellelli. Il lavoro di preparazione ha previsto una riflessione sull’attualità della figura di Francesco e sulle ragioni della duratura devozione popolare nei confronti del Santo.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 31 ottobre, alle 21, al Cenacolo Francescano, con ingresso libero. Per l’occasione sarà proposto lo spettacolo poetico-musicale “Francesco il poeta”, di Franco Fiolini e Ivana Milanja.

La narrazione si concentrerà sulla dimensione poetica e musicale di Francesco: dai primi esercizi nello stile dei cantori provenzali fino alle laudi composte per evangelizzare gli uomini del suo tempo. Lo spettacolo alternerà parole narrate, canto e musica, con brani d’autore e composizioni originali degli interpreti.

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia di San Francesco, in collaborazione con il Cenacolo Francescano e il Liceo Leopardi.