Lo scrittore Daniele Mencarelli presenta “La casa degli sguardi”

L’incontro è organizzato dal Liceo Leopardi di Lecco

Lunedì 9 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Casa dell’Economia

LECCO – Lunedì 9 dicembre, alle ore 21, all’auditorium Casa dell’Economia (in via Tonale) si terrà l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, poeta e autore del libro “La casa degli sguardi”.

Mencarelli racconta la sua storia, segnata da un vuoto e da una mancanza di senso che lo stavano trascinando nel baratro fino all’incontro con i piccoli ospiti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Lo scrittore parlerà agli studenti del suo ultimo libro, in cui racconta della propria esperienza giovanile: dalla spirale depressiva alla rinascita grazie a un lavoro come addetto alle pulizie presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. “Perché – scrive Mencarelli – se la sofferenza pare essere l’unica legge che governa il mondo, vale comunque la pena di vivere e provare a costruire qualcosa?” Le risposte arriveranno in un luogo come il Bambino Gesù, in cui l’essenza della vita si mostra in tutta la sua brutalità e negli squarci di inattesa bellezza.

La professoressa Anna Fossati, docente di Italiano del Liceo Leopardi che ha organizzato l’incontro, spiega: “È un testimone d’eccezione, non solo perché è uno dei più importanti poeti e scrittori italiani, ma anche perché la sua storia è un esempio concreto di come sia possibile uscire da questa situazione e tentare di colmare questa richiesta e domanda di senso che anche a scuola, ogni giorno, vediamo nei nostri ragazzi”. La serata è aperto a tutto il territorio.