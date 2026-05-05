Lecco. Maggio al Planetario tra stelle, eventi e solidarietà

Un calendario ricco di appuntamenti al Planetario di Lecco

Conferenze, serate osservative, reading e spettacoli per famiglie intrecciano scienza, immaginazione e solidarietà

LECCO – Maggio si apre a Lecco all’insegna dell’astronomia, della divulgazione scientifica e della cultura, con un programma che unisce eventi dedicati alle stelle, momenti di spettacolo e iniziative solidali.

Tra le proposte del Planetario spiccano le serate dedicate ai grandi temi dell’astronomia contemporanea: dall’attesa esplosione della nova T Coronae Borealis alla missione Artemis e al ritorno dell’uomo verso la Luna, fino alla suggestione del “Sole nero” raccontato attraverso le eclissi solari.

Il calendario si apre venerdì 8 maggio alle 21 con “La vita delle stelle e l’evento del decennio”, a cura dell’astronomo Davide Cenadelli, mentre sabato 9 maggio alle 15 sarà la volta dello Star Wars Day, tra attività a tema e immaginazione galattica.

Il 15 maggio spazio a “La magia del Sole nero”, con il divulgatore Nino Ragusi, seguito il 16 maggio dallo spettacolo per famiglie “Le avventure di Sam Bagonzo oltre il soffitto”, tra musica e teatro interattivo.

Il 22 maggio protagonista sarà la missione Artemis con il divulgatore Luigi Bignami, mentre il 23 maggio è prevista una serata osservativa ai Piani d’Erna. Il 24 maggio andrà in scena il reading immersivo “Le stelle sul soffitto”, tra voce e musica.

Il mese si chiude il 29 maggio con l’incontro “Bisanzio, sole della cultura. L’astronomia nell’Impero d’Oriente”, oltre alle tradizionali attività domenicali tra proiezioni in cupola e visite guidate.

Accanto agli eventi scientifici e culturali, il programma include anche due appuntamenti dedicati alla solidarietà, tra spettacoli e reading che intrecciano arte, poesia e impegno sociale.

Un calendario ricco e trasversale che conferma il Planetario di Lecco come spazio di divulgazione, incontro e partecipazione aperto a pubblici di tutte le età.

Per tutti i costi, dettagli e prenotazioni: www.deepspace.it