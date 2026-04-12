Lecco, nasce alCUBO³: il nuovo spazio dei giovani tra cultura e partecipazione

“Giovani non come destinatari di un progetto, ma protagonisti del progetto stesso”

“Se siamo qui oggi è perché c’era un bisogno”: il nuovo hub nasce per colmare il gap nell’offerta culturale giovanile e creare nuove opportunità

LECCO – Un nuovo spazio per i giovani prende forma al Centro Civico Sandro Pertini di Lecco e si presenta già come un punto di riferimento per la città. È stato inaugurato questa mattina, domenica, alCUBO³, progetto nato da un percorso di coprogettazione con il Comune di Lecco, attraverso il Servizio Giovani, nell’ambito del bando “Spazio al Talento” promosso da Anci. Numerosa la partecipazione all’evento, segno di un interesse diffuso e di un’attesa concreta da parte della comunità.

Al centro dell’iniziativa una rete articolata di realtà del territorio, con AVAL ODV – associazione di volontariato delle ACLI di Lecco – come capofila, affiancata da R-Evolution APS e dalle associazioni TRAMM APS, Vibes SSD, MeloVivo APS, Radice, Radici a Rancio APS, Horus Club e Save the Lake ETS. Obiettivo condiviso: contrastare l’isolamento giovanile e promuovere partecipazione attiva, attraverso uno spazio pensato come luogo di incontro, crescita e produzione culturale.

Il progetto si configura anche come un “Living Lab”, sviluppato grazie alla collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con un sistema di monitoraggio basato su dati e indicatori per intercettare bisogni emergenti e affinare le attività nel tempo, con l’ambizione di costruire un modello replicabile.

“Se siamo qui oggi è perché c’era un bisogno”, ha spiegato il progettista culturale Andrea Salvalaggio, richiamando i dati Istat 2025 che indicano Lecco tra le città con la migliore qualità della vita, ma con “una zona d’ombra” nell’offerta culturale rivolta ai giovani. “Nasce alCUBO³ che è unico ecosistema aperto per l’attivazione giovanile. Uno spazio, un posto, un ecosistema appunto dove incontrarsi, crescere e condividere passione”. Cinque gli ambienti attivati – tra cui auditorium, laboratorio, palestra e playground – e una visione di lungo periodo fondata su collaborazione, contaminazione tra realtà e sviluppo continuo di nuove progettualità.

Il valore della rete è stato ribadito anche dal presidente delle ACLI di Lecco, Giuseppe Elia: “La vostra presenza è il segno più concreto di quanto questo progetto sia sentito, atteso e sostenuto dalla comunità”. Un percorso condiviso, ha sottolineato, che ha coinvolto numerosi attori locali e che vede nei giovani “non solo il futuro, ma anche il presente, una risorsa viva, creativa, capace di generare cambiamento”.

Sulla stessa linea Simone Buzzella, intervenuto in rappresentanza di diverse realtà del territorio, che ha definito l’inaugurazione “un inizio ma anche un traguardo”, frutto di un lavoro costruito nel tempo: “Hanno creduto in un’idea portata con forza da dei ragazzi e un’idea che è stata in grado di contagiare”. Un “contagio” positivo, fatto di fiducia e collaborazione, che secondo Buzzella “potrà generare nuove opportunità e rafforzare il ruolo attivo dei giovani nei processi sociali”.

Il tema degli spazi come leva di partecipazione è stato al centro anche dell’intervento di Simone Romagnoli, coordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI: “Lo spazio è un atto politico importantissimo perché è il luogo dove si vive, dove si cresce insieme, dove si fa comunità”. Un passaggio chiave, ha aggiunto, è il superamento della logica dei giovani come destinatari: “Qua i giovani sono i protagonisti del progetto”. Da qui l’invito a non sprecare l’occasione e a raccontare l’esperienza anche fuori dai confini locali.

Un percorso avviato da tempo, come ha ricordato Matilde Sergio, referente dell’agenzia From: “Era luglio dell’anno scorso: sembra passato tantissimo tempo ed è quasi un sogno vedere questo auditorium pieno”. L’esperienza di alCUBO³, ha evidenziato, risponde a caratteristiche precise degli spazi che funzionano: apertura, accessibilità, dimensione ibrida e forte radicamento comunitario. “Questi ragazzi hanno accettato una sfida importante, ma sta a tutti noi aiutarli”.