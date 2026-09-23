Lecco, nasce Lake Como Film Industry: oltre 200 partecipanti al convegno di lancio

Il progetto punta a mettere in rete competenze e professionalità delle province di Lecco e Como e a costruire un ecosistema audiovisivo integrato

Formazione, maestranze, produzioni e ricerca storica sono i quattro assi del progetto

LECCO – Oltre 200 partecipanti, tra istituzioni, professionisti del cinema, maestranze, imprese culturali, associazioni e realtà formative. È partito da Lecco il progetto di Lake Como Film Industry – APS, l’associazione nata con l’obiettivo di mettere in rete le energie creative e professionali del territorio lariano e costruire un ecosistema dell’audiovisivo capace di collegare le province di Lecco e Como.

Il convegno di lancio si è svolto il 21 settembre alla Casa dell’Economia della Camera di Commercio di Lecco e Como, segnando l’avvio ufficiale di un percorso che punta a integrare il settore audiovisivo con i distretti culturali già presenti sul territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’associazione, Paolo Sandionigi, che ha illustrato la visione alla base del progetto. La nascita di Lake Como Film Industry arriva al termine di una ricerca durata mesi, durante la quale sono stati individuati e messi in rete decine di professionisti del settore presenti sul territorio. Una rappresentanza delle maestranze è salita sul palco nel corso dell’incontro, a testimonianza della volontà di costruire un sistema unitario.

“Come attore cresciuto su questo territorio ho visto da vicino quanto talento, quanta dedizione e quanta professionalità ci siano nelle province di Lecco e Como. Oggi abbiamo dimostrato che questa energia esiste, è concreta e può diventare sistema”, ha spiegato Sandionigi. “Lake Como Film Industry nasce proprio per questo: per dare struttura, visione e continuità a una comunità creativa che merita di essere riconosciuta e valorizzata”.

Il presidente ha quindi indicato nel convegno l’inizio di un percorso che mette insieme maestranze, istituzioni e imprese. “L’evento di oggi è il primo passo di un percorso che unisce maestranze, istituzioni e imprese in un progetto condiviso. Il Lago di Como ha tutte le carte in regola per diventare un distretto audiovisivo di riferimento, e il fatto che questo percorso inizi qui, nell’Auditorium delle due Camere di Commercio, è un segnale forte della volontà del territorio di crescere insieme”.

Sul tema della formazione si è concentrata la vicepresidente Guia Zapponi, produttrice cinematografica, che ha sottolineato il valore delle professionalità tecniche e delle competenze presenti sul territorio. “Come produttrice cinematografica conosco bene il valore delle maestranze, delle competenze tecniche e delle storie che un territorio può esprimere. Con Lake Como Film Industry vogliamo trasformare questa ricchezza in un sistema strutturato, capace di sostenere produzioni nazionali e internazionali”.

Per Zapponi, la formazione rappresenta un elemento centrale del progetto: “La formazione non è solo un obiettivo: è la condizione necessaria per creare nuove figure professionali, trattenere i talenti e rendere il Lago di Como un luogo dove il cinema può nascere, crescere e trovare casa. Costruire un distretto significa dare futuro a chi lavora e a chi sogna di lavorare in questo settore”.

All’incontro è intervenuta anche Mariagrazia Fanchi, presidente di Lombardia Film Commission, che ha inquadrato il progetto nel più ampio contesto regionale. “La Lombardia è oggi uno dei territori più dinamici e strategici per lo sviluppo dell’audiovisivo in Italia. Il lavoro avviato da Lake Como Film Industry dimostra come Lecco e Como possano diventare un polo di riferimento, capace di integrare talenti, maestranze, luoghi e progettualità in una visione di lungo periodo”.

Fanchi ha quindi ribadito il sostegno della Film Commission alle iniziative orientate a strutturare il settore: “La Film Commission Lombardia sostiene con convinzione iniziative che, come questa, contribuiscono a strutturare un ecosistema produttivo solido, innovativo e competitivo, valorizzando un patrimonio culturale e paesaggistico unico nel suo genere”.

Il rapporto tra territorio, formazione e industria è stato al centro anche dell’intervento di Armando Fumagalli, direttore del Master in International Screenwriting and Production (MISP) dell’Università Cattolica di Milano. “Il Lago di Como possiede una storia cinematografica straordinaria e un potenziale ancora inespresso. Iniziative come Lake Como Film Industry sono fondamentali perché uniscono visione culturale, capacità organizzativa e attenzione alla formazione, che è la vera leva strategica per costruire un futuro solido nel nostro settore”.

Nel corso del pomeriggio sono state presentate le linee per promuovere e migliorare la formazione dei giovani creativi del territorio e sono state illustrate alcune delle maestranze individuate e aggregate attraverso il lavoro dei mesi precedenti. Presentate inoltre le linee guida per la costruzione dell’ecosistema audiovisivo tra Lecco e Como.

Spazio anche alla ricerca “Lago di Como e Storia del Cinema”, che ricostruisce un secolo di produzioni sul Lario, da Alfred Hitchcock a Star Wars, passando per Casino Royale e House of Gucci. Nel corso del convegno è stata inoltre annunciata la futura pubblicazione di un libro dedicato alla storia del cinema sul Lago di Como e alle professionalità che hanno contribuito a costruirla.

Il progetto guarda quindi alla collaborazione tra Lecco e Como come elemento centrale per lo sviluppo del settore audiovisivo. Il convegno ha messo in evidenza il patrimonio culturale, professionale e paesaggistico condiviso dai due territori e la possibilità di collegare istituzioni, maestranze, imprese e realtà formative all’interno di un unico percorso.

Lake Como Film Industry – APS si propone infine come punto di riferimento per chi opera nel cinema e nell’audiovisivo sul territorio, con una serie di obiettivi dichiarati: attrarre produzioni, valorizzare le competenze esistenti, formare nuove generazioni e raccontare il Lago di Como attraverso progetti, ricerche e iniziative culturali.