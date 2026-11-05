Lecco, novembre al Giglio: cultura, benessere e incontri per gli over 60

Dal gruppo di lettura ai laboratori creativi, passando per cinema, cucina e yoga

Confermate anche le attività settimanali e i progetti con le scuole

LECCO – Cultura, benessere, socialità e incontri tra generazioni: anche a novembre Il Giglio propone un calendario ricco di iniziative dedicate soprattutto agli over 60 di Lecco. Lo spazio di comunità del Comune di Lecco rinnova il proprio impegno nel promuovere occasioni di aggregazione, partecipazione e condivisione, con attività che spaziano dai laboratori creativi alla cultura, dalla cucina al benessere psicofisico.

Venerdì 6 novembre sono previste due proposte: alle 9.30 un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di biglietti con gli acquerelli, mentre alle 10.30 è in programma una visita al Palazzo delle Paure per scoprire la mostra “L’altra faccia della Luna: gli anni ’70 e l’utopia dei Festival Rock”.

Spazio anche alla storia del cinema con un percorso in due incontri dedicato alla Nouvelle Vague francese, curato da Massimo Ferrari. Il primo appuntamento si terrà venerdì 13 novembre alle 14.30, mentre il secondo è previsto venerdì 27 novembre.

La cucina e le tradizioni gastronomiche saranno protagoniste mercoledì 18 novembre alle 12.30 al Circolo Amsicora, con il pranzo “A tavola con la cucina tipica della Sardegna”. Una proposta che mette al centro i sapori dell’isola e offre un’ulteriore occasione per ritrovarsi a tavola.

Il tema dell’alimentazione tornerà mercoledì 25 novembre alle 15, a Palazzo delle Paure, con l’incontro “Il cibo come compagno di viaggio. Ovvero la dieta mediterranea di un viandante sul Cammino Materano”. A condurlo sarà la dottoressa Donatella Polvara, scrittrice, biologa e nutrizionista, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul rapporto tra alimentazione e cammino.

Non mancano le attività dedicate alla cura di sé. Prosegue il percorso “Armonia interiore – Rilassamento di corpo e mente”, con gli incontri del 13 e 27 novembre e dell’11 dicembre. Accanto a questa proposta sono confermati i corsi di yoga dolce su sedia, ogni mercoledì alle 9 e alle 10.10 e giovedì alle 10.30, e le pratiche di Qi Gong, in programma ogni martedì alle 9.30.

Accanto agli appuntamenti straordinari, Il Giglio mantiene attivo durante tutto l’anno un programma continuativo di attività pensate per favorire la socializzazione e contrastare l’isolamento delle persone anziane.

Tra queste ci sono i gruppi Luna e Giove, che si ritrovano rispettivamente il lunedì e il giovedì pomeriggio per partecipare a laboratori creativi, letture, incontri e momenti di condivisione. Il lunedì mattina è invece dedicato al gruppo Spalla, impegnato in attività di supporto agli operatori, dalla preparazione dei materiali all’allestimento degli spazi.

Per chi desidera acquisire maggiore autonomia nell’utilizzo delle nuove tecnologie è disponibile anche ABC Digitale, un servizio individuale su appuntamento che permette di imparare a utilizzare smartphone, computer e tablet.

Una parte importante delle attività riguarda inoltre il dialogo tra generazioni e la collaborazione con le realtà educative del territorio. A novembre sono previsti due incontri con gli studenti: il 4 novembre con l’Istituto Parini e il 10 novembre con il Liceo linguistico Manzoni. Il percorso, intitolato “Il Giglio: bene confiscato – Dal passato di illegalità a luogo di cittadinanza attiva e socialità”, offrirà ai ragazzi un’occasione di confronto sui temi della legalità, della partecipazione civica e del valore sociale degli spazi restituiti alla comunità.

Prosegue anche “Legami di comunità”, progetto realizzato insieme a Cse 1 Artimedia, Circolo Campaniletto e Circolo Fratelli Figini, che coinvolge persone di età diverse in esperienze di creatività, gioco e cura del quartiere.

Il programma si estende infine ad altri luoghi di aggregazione della città con due iniziative: “Creiamo rel-azioni al labirinto”, nel rione di Bonacina, e “4 chiacchiere e non sei solo”, nel rione di Santo Stefano.

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile contattare Il Giglio ai numeri 0341 287592 e 348 5272116, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12, oppure scrivere all’indirizzo ilgiglio@comune.lecco.it.