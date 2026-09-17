Lecco, online l’avviso pubblico per le mostre alla Torre Viscontea

Associazioni, enti, circoli culturali e singoli artisti possono candidarsi entro le ore 23.59 del 31 ottobre 2026

Le esposizioni selezionate entreranno nel calendario 2027 del Sistema Museale Urbano Lecchese

LECCO – Il Comune di Lecco ha pubblicato l’avviso rivolto ad associazioni, enti, circoli culturali e singoli artisti interessati a partecipare alla programmazione annuale delle esposizioni temporanee della Torre Viscontea. Le proposte selezionate saranno inserite nel calendario delle mostre 2027 del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.).

Il termine per presentare la propria manifestazione di interesse è fissato alle ore 23.59 del 31 ottobre 2026. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.lecco.it.

“Rilanciare questo bando significa amplificare le possibilità, per eventuali soggetti interessati, di conoscerlo e accedervi, garantendo alla procedura la trasparenza e la diffusione che merita”, sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Cinzia Bettega. “Come già sottolineato in altre occasioni, crediamo nella promozione della cultura e riteniamo che investire sulle energie e sulle competenze dei singoli artisti o delle realtà culturali del territorio rappresenti un’importante opportunità di crescita collettiva”.

Le proposte saranno esaminate da una commissione interna composta dalla dirigente dell’area competente e dai conservatori del Si.M.U.L.. Al termine della valutazione, le selezioni dovranno essere sottoposte alla validazione della Giunta comunale.

Per consultare l’avviso pubblico e conoscere le modalità di partecipazione, il Comune di Lecco ha messo a disposizione una pagina dedicata sul proprio sito istituzionale. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile scrivere all’indirizzo segreteria.museo@comune.lecco.it.