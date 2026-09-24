Lecco. Padre Kizito e una vita accanto agli ultimi: ad alCUBO arriva “Kibera Vive!”

Arrivato in Kenya nel 1988, padre Kizito ha fondato a Nairobi Koinonia Community, dedicando una parte importante del proprio impegno ai bambini e alle bambine di strada, per i quali ha dato vita a progetti, centri di accoglienza e case-famiglia. Nel corso degli anni la sua attenzione si è estesa ai nuovi bisogni e alle diverse forme di emarginazione, ingiustizia e violazione dei diritti umani, compreso il traffico di persone destinato a gravi forme di sfruttamento, anche digitale.

A ripercorrere con lui questa esperienza sarà la giornalista Anna Pozzi, autrice dei testi di “Kibera Vive!”. La mostra, realizzata con le fotografie di Bruno Zanzottera, porterà invece lo sguardo su una delle più grandi e affollate baraccopoli dell’Africa, raccontandone le diverse realtà attraverso immagini e testi.

La serata sarà aperta dai saluti dell’assessore ai Giovani del Comune di Lecco Lorella Cesana, del presidente delle Acli Provinciali di Lecco Giuseppe Elia e di Andrea Salvalaggio. Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la mostra accompagnati dai volontari dell’associazione Amani ETS, che la scorsa estate sono stati a Nairobi per un campo di incontro.

Al centro delle immagini c’è Kibera, descritta come una realtà di circa un milione di abitanti in appena 2,5 chilometri quadrati, a poca distanza dal centro di Nairobi. Accanto alla miseria, alla criminalità, alle famiglie disgregate e al fenomeno dei bambini di strada, emerge però anche un altro volto dello slum: quello dei numerosi progetti, tra cui quelli portati avanti da padre Kizito e da Koinonia Community insieme ad Amani, e delle iniziative nate tanto dalla necessità di trovare mezzi di sostentamento quanto da una forte creatività.

Musica, danza, teatro e arte diventano così parte del racconto di una realtà complessa, nella quale trovano spazio esperienze di collaborazione e il protagonismo di artisti, bambini e giovani che possono scoprire ed esprimere i propri talenti. È questo doppio volto, tra degrado e voglia di riscatto, che le fotografie di Zanzottera e i testi di Pozzi intendono portare a Lecco.

L’incontro e l’inaugurazione sono a ingresso libero. “Kibera Vive!”, realizzata in coprogettazione con il Comune di Lecco, resterà visitabile nella Sala Calvetti fino al 4 dicembre, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 16 alle 18. Sarà inoltre possibile prenotare visite guidate curate dai volontari di Amani scrivendo a lecco@acli.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.aclilecco.it.