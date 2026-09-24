Lecco. Padre Kizito e una vita accanto agli ultimi: ad alCUBO arriva “Kibera Vive!”

Venerdì 2 ottobre alle 18.30 il missionario lecchese racconta la sua esperienza in Africa dialogando con la giornalista Anna Pozzi
LECCO – Dai bambini di strada alle nuove forme di sfruttamento, quarant’anni trascorsi in Africa accanto alle persone più vulnerabili. È il percorso di padre Renato Kizito Sesana, missionario lecchese, al centro dell’incontro “Un sogno per l’Africa”, in programma venerdì 2 ottobre alle 18.30 ad alCUBO, Centro Civico Sandro Pertini di via dell’Eremo 28. A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica “Kibera Vive! Il più grande slum dell’Africa fra degrado e voglia di riscatto”.
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