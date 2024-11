Lecco. Presentazione del libro “Innario turoldiano” di Mauro Manzoni

Appuntamento giovedì 7 novembre alle 18 presso la biblioteca civica

Simona Piazza: “Questa è un’ulteriore opportunità per approfondire non solo l’opera e l’autore, ma anche il nostro spazio culturale”

LECCO – Nell’ambito della programmazione culturale autunnale, giovedì 7 novembre alle ore 18, la Biblioteca Civica di Lecco ospiterà la presentazione del libro di Mauro Manzoni, “Innario turoldiano”. L’autore, sindaco di Varenna, laureato in Scienze religiose e insegnante di religione cattolica nella scuola primaria, presenta un testo che esplora in profondità una parte poco studiata dell’opera di Turoldo: gli inni liturgici.

Secondo Enzo Bianchi, autore della prefazione, si tratta di un saggio che: “Opportunamente intarsiato di rimandi agli inni, alla traduzione dei Salmi, alle preghiere e alle poesie di padre Turoldo, dimostra la capacità di interpretare sia la lettera che lo spirito dei suoi testi, rivelando grande intelligenza e raffinata sensibilità”.

Così si esprime l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza: “Un’altra bella iniziativa promossa in collaborazione con la nostra biblioteca, dedicata agli autori del nostro territorio. Questa volta ospitiamo il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, che presenta un volume di grande valore sull’opera di Turoldo”.

Inoltre, Simona Piazza sottolinea: “Questa è un’ulteriore opportunità per approfondire non solo l’opera e l’autore, ma anche il nostro spazio culturale, situato presso la biblioteca civica, che sta diventando sempre più centrale per attività di laboratorio, incontri, confronto culturale e crescita attraverso la lettura”.

Infine, alla presentazione interverranno l’autore, il direttore di Àncora Editrice, padre Giovanni Battista Magoni, monsignor Claudio Magnoli, canonico del Duomo e docente di Sacra Liturgia, oltre al prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, e al fratello Lino Breda.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 0341 481123 o mandare una e-mail al seguente indirizzo biblioteca@comune.lecco.it