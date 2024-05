Lecco, presentazione del “Museo Giancarlo Vitali” alla sede di Ance

L’appuntamento è per giovedì 23 maggio alle 18.30

“Siamo profondamente grati all’associazione ArchiViVitali e alla famiglia Vitali per aver voluto rinnovare questo importante progetto”

LECCO – La sede di Ance Lecco Sondrio ospita la presentazione del “Museo Giancarlo Vitali“. Si tratta di un progetto di ArchiViVitali Ets che nasce in collaborazione con l’Amministrazione comunale dall’idea di riqualificare spazi di forte simbologia e centralità urbanistica, trasformandoli in uno spazio espositivo permanente come omaggio e sede di studio e approfondimento per l’opera di un’artista che ha fatto del suo luogo di nascita il tema della sua opera pittorica, elevandolo ad un grado di interesse nazionale ed internazionale. L’appuntamento della presentazione è in programma per giovedì 23 maggio alle ore 18.30 presso la “Casa dei Costruttori” in via Grandi, 9.

La scelta che sia proprio la sede dei costruttori lecchesi, progettata da Mario Botta, ad ospitare questo evento nasce dal legame instauratosi nel tempo tra Giancarlo Vitali e l’associazione. Non a caso, infatti, Ance Lecco Sondrio ospitò, nel 2008, in occasione della sua inaugurazione, un’esposizione di dipinti dell’artista bellanese, con progetto di allestimento curato dallo stesso Mario Botta, e successivamente, nel novembre 2011, all’Associazione dei costruttori la famiglia Vitali donò 134 incisioni, esposte in mostra ed oggi presenti in modo permanente nei diversi spazi e locali degli uffici di Ance Lecco Sondrio.

“Siamo profondamente grati all’associazione ArchiViVitali Ets e alla famiglia Vitali per aver voluto rinnovare, una volta di più, con la scelta di presentare sul territorio nella nostra sede questo importante progetto che valorizza l’opera di uno dei più grandi maestri dell’arte italiana del Novecento nati nella nostra provincia, il legame della nostra Associazione con Giancarlo Vitali – continua Luca Fabi, presidente di Ance Lecco Sondrio – Una scelta che è motivo di orgoglio e soddisfazione, ma anche occasione di condivisione: ospitiamo infatti un patrimonio di grafiche particolarmente significativo, con l’impegno di valorizzarlo attraverso la sua esposizione in spazi di vita e di lavoro quotidiano, accessibili a tutti”.

Durante la presentazione interverranno: Paolo Cavallier, Direttore ANCE Lecco Sondrio. Antonio Rusconi, Sindaco del Comune di Bellano. Maria Grazia Nasazzi, Presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese e Velasco Vitali, ArchiViVitali Ets.