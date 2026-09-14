Lecco. Raccolti in meno di due mesi i 7.400 euro per restaurare le opere di San Giovanni

L’intervento riguarda la Madonna Nera di Loreto conservata a Varigione e i ritratti dei primi curati Giovanni Battista Cattaneo Torriani e Bernardo Tartari
Fondazione Comunitaria del Lecchese finanzierà metà dei 14.800 euro necessari. I cittadini hanno già coperto l’intera quota rimanente
LECCO – In meno di due mesi è stata raccolta l’intera somma necessaria per completare il finanziamento del restauro di tre opere secentesche della parrocchia di San Giovanni alla Castagna. Le donazioni hanno permesso di raggiungere l’obiettivo dei 7.400 euro per l’intervento che coinvolgerà, tra le altre opere, la Madonna Nera di Loreto conservata nella chiesa di Varigione.
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