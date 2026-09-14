Lecco. Raccolti in meno di due mesi i 7.400 euro per restaurare le opere di San Giovanni

Il progetto era stato presentato ufficialmente lo scorso 4 luglio, durante la festa della Madonna di Varigione, dalla Comunità Pastorale locale con l’affiancamento dell’Associazione Giuseppe Bovara e il sostegno dell’Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa. L’intervento riguarda, oltre alla tela della Madonna Nera di Loreto, particolarmente legata alla devozione della popolazione del luogo, i ritratti dei primi due curati, Giovanni Battista Cattaneo Torriani e Bernardo Tartari.

L’iniziativa è stata collegata anche al bicentenario della nascita del Beato Giovanni Mazzucconi, che da bambino frequentava i luoghi della parrocchia di San Giovanni, allora retta dallo zio materno Carlo Scuri.

Il costo preventivato per il restauro ammonta a 14.800 euro. Il progetto ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Comunitaria del Lecchese, che coprirà metà della somma, mentre i restanti 7.400 euro avrebbero dovuto essere raccolti attraverso una serie di iniziative a partire da settembre.

La risposta è però arrivata molto prima del previsto. In meno di due mesi le donazioni di privati hanno permesso di raccogliere 7.280 euro, lasciando appena 120 euro per raggiungere l’obiettivo. Anche questa cifra è stata superata grazie alle offerte raccolte sabato durante la passeggiata nei luoghi familiari del Beato Mazzucconi, organizzata dall’Associazione Giuseppe Bovara.

Un risultato che i promotori definiscono un piccolo ma significativo “miracolo” e per il quale il ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto l’iniziativa. Il progetto non punta soltanto alla tutela del patrimonio storico, ma anche alla conservazione di opere che testimoniano la storia e il lavoro della comunità.

Raggiunta la somma necessaria, la parola passa ora ai restauratori. Le tre opere potranno essere sottoposte agli interventi previsti non appena arriveranno le autorizzazioni della Curia e della Soprintendenza. Del loro rientro, al termine del restauro, verrà data successivamente notizia.