Lecco, riapre Spazio Teatro Invito, ‘inaugurazione’ il 15 giugno

Durante la serata verranno presentati i programmi per l’estate

Prenotazione raccomandata, ecco come fare

LECCO – Dopo più di tre mesi di chiusura, Spazio Teatro Invito è pronto a riaccogliere gli spettatori per un momento di festa.

L’appuntamento è per lunedì 15 giugno alle 18.30 presso lo Spazio Teatro Invito in via Ugo Foscolo a Lecco: “Vi aspettiamo per festeggiare insieme la riapertura del nostro teatro e per darvi anticipazioni sui nostri programmi per l’estate” fanno sapere gli organizzatori.

La prenotazione è fortemente raccomandata, in modo da poter gestire al meglio la disposizione dei posti in sala secondo le norme di distanza. Info & prenotazioni: segreteria@teatroinvito.it (indicare n°posti prenotati secondo i nuclei di conviventi)