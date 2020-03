Lecco: riapre la biblioteca, ingressi “controllati” nei musei

Solo visite individuali nei musei cittadini

In biblioteca riapre il servizio di prestito libri

LECCO – Anche a Lecco riaprono i luoghi di cultura (musei e biblioteche) con le accortezze previste dalle disposizioni. A fronte delle disposizioni previste dal DPCM di ieri, domenica 1 marzo, la biblioteca riattiverà, a partire da domani, il solo servizio di prestito dei volumi negli orari di apertura al pubblico ordinari, mentre presso i poli museali cittadini, sempre in accordo a quanto previsto dal DPCM, saranno consentite le sole visite individuali.

In relazione alle attività sportive, accanto al DPCM, è stato emanato oggi, lunedì 2 marzo, un avviso dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponibile a questo collegamento. Sul sito del Comune di Lecco, a partire dalle homepage, è possibile trovare i provvedimenti adottati in questi giorni dalle autorità competenti, autorità competenti anche in materia di chiarimenti.